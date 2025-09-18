El misterio del libro de Isabel Preysler: Tamara no sabe si su madre hablará de Vargas Llosa

Tamara Falcó ha visto con orgullo cómo sus modelos han desfilado sobre la pasarela en la presentación de la última colección de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La Marquesa de Griñón no ha pasado por alto comentar las próximas memorias que va a publicar su madre, Isabel Preysler, tituladas 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre de 2025. Aunque todavía no ha leído el libro completo, "sí que me ha dado a leer unas partes" y ha confesado sentirse "muy emocionada".

"No me ha sorprendido nada", comenta sobre la dedicación y el esfuerzo de su madre, ya que "es tan perfeccionista que si se tiene que quedar hasta las nueve de la mañana y no dormir toda la noche, se queda".

Tamara también ha explicado que el libro "tiene que entrar ya en imprenta y sigue corrigiendo cosas" y ha destacado que, aunque su madre ha estado pendiente de todos los detalles, ha contado con ayuda en algunas áreas, poniendo fin a las especulaciones que han circulado en las últimas semanas.

Sobre el contenido del libro, la marquesa ha señalado que no sabe si Isabel Preysler hablará de su relación con Mario Vargas Llosa, pero no descarta nada, ya que "el libro es una forma de contarme su historia de mujer a mujer".

Tamara se desvincula de Onieva en lo profesional

En cuanto a su marido, Íñigo Onieva, ha aclarado que no va a formar parte de su nuevo proyecto profesional porque "él tiene sus negocios y yo tengo mis cositas", aunque ha destacado que le va a apoyar en todo, ya que le enseña muchas cosas y promete que "va a quedar súper chulo".

Por último, sobre la posibilidad de convertirse en madre, Tamara ha comentado que será "cuando Dios quiera, si Dios quiere", y ha asegurado sentirse "súper tranquila al respecto, tengo mucha fe y realmente creo que Dios tiene un plan para mí".