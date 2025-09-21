Jamie Lee Curtis tiene una hija trans a la que amenazan desde hace años

Jamie Lee Curtis lleva trabajando en el cine desde que era una niña, no en vano sus padres eran dos estrellas de la pantalla, Janet Leigh y Tony Curtis. De su progenitor ha heredado un rostro cuyo parecido no admite dudas sobre su paternidad.

Habitual protagonista de películas de terror, a la que llaman "La reina del grito", resulta que ella misma parece contradecirse al afirmar en sus entrevistas que pasa miedo. Entonces ¿por qué interviene en ellas? Prefiere el género de la comedia, al que pertenecen muchos de sus filmes. Sin ir más lejos, el último que se ha estrenado en agosto en Estados Unidos y otros países es "Ponte en mi lugar", originalmente lleva el título de "Freaky Friday", algo así como "Viernes de locos". Se trata de la secuela de un título que hizo fortuna hace años, que ha vuelto a rodar en el papel de una abuela, la doctora Tess Coleman. A Jamie Lee Curtis le encantan estas películas amables; ella misma, en su vida ordinaria, procura manifestarse con gran sentido del humor.

Superó hace tiempo su adicción al alcohol. Es una mujer fuerte que se ha enfrentado a un serio asunto: siendo madre de una hija trans, en casa ambas recibieron constantes amenazas, algunas de muerte, que procedían de personas desconocidas opuestas a esos cambios de sexo a los que se suman hoy en día muchos jóvenes. Amenazas que a pesar del tiempo transcurrido no han cesado del todo.

Jamie Lee Curtis con sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh

De Jamie Lee Curtis no se conocían relaciones masculinas. Si acaso, una con el cantante británico de rock Adam Ant. Acabada ésta, sucedió algo sorprendente. Leyendo un número de la popular revista Rolling Stone detuvo su mirada en la fotografía del actor inglés Christopher Guest; en realidad un fotograma de la película de éste, "This Is Spinal Tap". Entusiasmada, le dijo a una amiga: "¡Me voy a casar con este tipo!". Y cumplió ese designio. No se conocían para nada. Ignoramos cómo llegó hasta él, imaginamos que tras una llamada telefónica, o utilizando las redes sociales, fijando una cita. Lo demás sucedió velozmente, con el impulsivo deseo de llevarlo a cabo lo antes posible. Dicho y hecho: en cinco meses decidieron casarse. Eso ocurría en 1984. Continúan felizmente unidos.

No siendo padres biológicos optaron por adoptar dos bebés. Primero, Annie, en 1986, y luego un varón, Thomas, en 1996. Conforme iba haciéndose mayor el niño daba a entender que tenía tendencias a jugar con muñecas. Y ya dejando la adolescencia quedó claro que no era un niño como los demás. Jamie Lee Curtis comprendió que su hijo necesitaba atención psiquiátrica. El problema se resolvió cuando Thomas pasó a ser Ruby, una mujer trans.

Dada la notoriedad de la madre, Ruby quedó pronto señalada en los medios de comunicación por su transformación sexual. A la vez que se sucedían amenazas contra ella y hasta contra Jamie Lee, la madre. No han podido, pese a solicitar ayuda a la policía, librarse de esa persecución homófona. A su vez, Jamie Lee Curtis, que es muy luchadora, ha defendido el caso de su hija y el de quienes libremente deciden esa transformación de su sexo.

Jamie Lee Curtis tiene ahora sesenta y seis años. Toda su vida ha transcurrido en California (nació en Santa Mónica, exceptuando, claro está, sus desplazamientos por cuestiones laborales). A España vino en dos ocasiones, siendo una adolescente la primera junto a su hermana Kelly y su madre, Janet Leigh. Las entrevisté entonces durante un almuerzo. Años después, ya convertida en una actriz, volví a encontrarme con Jamie Lee que me atendió con extraordinaria simpatía. Goza entre sus colegas de un buen carácter, como lo eran sus padres. Aunque en la familia cundió el rechazo hacia Tony Curtis, cuando éste la abandonó para casarse con Christina Kauffman.

Jamie Lee Curtis ha producido con sus ahorros alguna película y series de televisión. No le han ido mal sus negocios cinematográficos: "Un pez llamado Wanda", "Halloween" y otras cintas le ha deparado buenas críticas y beneficios en taquilla. Alrededor de cien títulos contiene su filmografía. "Ella McCay" es el último que tiene por estrenar. En la pequeña pantalla sus más recientes apariciones han sido en "The Bear" y "Star Trek Section 31". A propósito de la película "Alien" y su saga, cuya protagonista era su íntima amiga Sigourney Weaver, le confesó un día a ésta que no había podido ver completas esas aventuras de ciencia-ficción en el espacio, porque le causaban episodios de miedo, que no controlaba. Tratándose de quien ha rodado unas cuantas películas de terror no deja de sorprender esa confesión de Jamie Lee Curtis. Igual le estaba tomando el pelo.