Marlene Mourreau, desesperada por la atención de su hijo, el actor Gabriel Guevara

La relación entre Marlene Mourreau y su hijo, el popular actor de la generación Z Gabriel Guevara, se ha ido debilitando con el paso de los años. Los detalles de lo que haya podido ocurrir entre ambos se desconocen, ya que el intérprete de la saga 'Culpa mía' es muy discreto con su vida privada, pero ha sido la vedette quien ha reconocido que el vínculo entre madre e hijo no pasa por su mejor momento.

La modelo y sex symbol de los años 90 acudió a la 82ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y no tuvo reparo en contar a los medios de comunicación cómo se siente. Marlene aseguró que están "fenomenal" aunque reconoció que "siempre he tenido una relación un poco especial con él porque tiene su carácter, yo también". "Estamos siempre distanciados por el trabajo y es verdad que como ahora ya no vive conmigo, estoy siempre preocupada", reconoció.

Sin embargo, parece que la realidad es otra, ya que en otras ocasiones la artista aprovechaba los micrófonos de la prensa para llamar su atención y le pedía recuperar la relación que siempre habían tenido. Sin pelos en la lengua, Marlene le mandó un mensaje enigmático en el que se puede ver la escasa comunicación que hay entre ellos: "¿Por qué no está? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no estás por aquí? ¿Por qué no me responde a los Whatsapp? Siempre preocupada porque soy madre. Y las madres son así, solo tengo uno".

La última vez que el joven se dejó ver ante las cámaras fue en el FesTVal de Vitoria promocionando 'Mar afuera', donde estuvo acompañado por su padre, el cubano Michele Guevara. La ausencia de Marlene, en cambio, dejó pistas de que algo no va bien entre ambos.

Cabe recordar que Gabriel, a pesar de ser uno de los actores de moda, también arrastra sus propias polémicas. El actor fue detenido en 2023 en Venecia, con tan solo 22 años, por un caso de presunta violencia sexual. El abogado del joven emitió entonces un comunicado informando de que el actor "fue retenido por la policía italiana en Venecia" debido a "un antiguo proceso en Francia, cuando era menor de edad y que en España ya salió resuelto a su favor con todas las absoluciones".