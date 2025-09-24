Anabel Pantoja estalla contra los rumores de crisis con David Rodríguez: "¿De verdad tanto rebusque?"

Anabel Pantoja se enfrenta a una nueva polémica con su relación. Este miércoles, la influencer y colaboradora de televisión ha desmentido que atraviese una crisis con su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez. Además, ha reaccionado visiblemente molesta ante las cámaras de la agencia Europa Press.

La colaboradora ha respondido a los rumores que apuntan a un distanciamiento en la pareja tras su mudanza a Madrid para participar en el programa ‘Bailando con las estrellas’, mientras él mantiene su trabajo en Córdoba y realiza desplazamientos semanales.

Reparto de rutinas y trayectos entre ciudades

David Rodríguez continúa con su actividad laboral habitual en una clínica en Córdoba, propiedad de Mariló de la Rubia, donde trabaja de lunes a jueves. Según la información difundida, viaja a Madrid los fines de semana para estar con Anabel y su hija, Alma, que en noviembre cumplirá un año.

Algunas fuentes apuntan a que el entorno de Rodríguez no termina de encajar en la vida pública y expuesta que la influencer lleva en Madrid, rodeada del mundo televisivo y digital. David, en cambio, optaría por mantener un perfil bajo y limitar su presencia en redes sociales.

Además, se ha señalado que David habría estado buscando empleo como fisioterapeuta en Madrid sin éxito, lo que le llevaría a plantearse invertir en la clínica cordobesa en la que trabaja, con la posibilidad de establecerse más tiempo en su ciudad natal.

Tensión familiar tras un ingreso hospitalario

El programa El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat, también ha apuntado a una supuesta tensión entre David Rodríguez y Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja. Esta situación se habría agravado tras el ingreso de urgencia de su nieta, Alma, por el que Merchi habría responsabilizado a su yerno.

El programa sugiere que este distanciamiento entre familiares habría contribuido al deterioro de la relación sentimental entre Anabel y David, aunque ninguna de las partes ha confirmado esta versión.

Anabel responde con enfado ante los rumores

Las informaciones no han sentado bien a Anabel Pantoja, que ha sido abordada por la prensa a primera hora de la mañana del miércoles. "Son las 8:30 de la mañana... ¿En serio? ¿Qué es lo que pasa? ¡Que se ha ido a Córdoba a trabajar!", ha exclamado la influencer visiblemente molesta.

Ante la pregunta de que su pareja no se adapta a Madrid o que su relación con su madre atraviesa dificultades, la colaboradora ha respondido de forma contundente: "David lleva yéndose a Córdoba más de tres años de lunes a jueves porque tiene su clínica allí. Los fines de semana cuida de mi hija cuando yo trabajo en el programa".

También ha desmentido que su pareja esté buscando trabajo en Madrid: "Tiene bastante con su clínica", ha asegurado. En un momento de evidente enfado, ha criticado la atención mediática sobre su vida personal: "Hay tantas noticias, sobre todo con lo de la guerra, con los niños, con todo lo que pasa... que estas chorradas…".

La situación ha alcanzado un momento tenso cuando el reportero ha mencionado que su familia culpa a David del episodio de salud de su hija. "Creo que te has pasado y no merecía esa pregunta", ha zanjado cerrando la puerta del coche antes de marcharse a los ensayos del programa de Mediaset.

También lo ha desmentido en redes sociales

Horas más tarde, Anabel ha reiterado su postura a través de Instagram. En un mensaje publicado en sus historias, ha escrito: "Ahora la película de la temporada 4 es si tengo crisis con mi pareja porque se va de domingo a jueves a Córdoba para atender su clínica. Que no se adapta a Madrid y que esto es crisis y se acaba. Pues entonces llevamos 3 años de crisis política, porque lleva haciéndolo desde que nos conocimos".

La colaboradora televisiva ha finalizado el mensaje con tono sarcástico, reafirmando su incomodidad con la atención mediática: "Me voy a cagar en el váter, yo me voy a cagar en el váter de mi casa, mejor, sí", haciendo referencia a una de sus míticas frases en el programa de ‘Sálvame’.