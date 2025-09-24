Dua Lipa desmiente haber despedido a su manager por apoyar a Israel

El pasado lunes, el tabloide británico Daily Mail publicó que la artista británica Dua Lipa había despedido a su agente, David Levy, después de que éste firmara una carta en la que se pedía la expulsión del trío irlandés Kneecap, juzgado por lanzar proclamas antiisraelíes, del conocido festival británico de Glastonbury.

El medio británico, que citaba fuentes de la industria musical, aseveró que la cantante, que ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a Palestina, no vio con buenos ojos que su representante se mostrara en contra de la actuación del grupo irlandés, asumió que era partidario de la guerra en Gaza y pidió a la empresa que le representa que le adjudicara otro agente.

David Levy, que está asociado a la agencia británica William Morris Endeavor, supuestamente firmó una carta dirigida al director del festival, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis, pidiendo que los raperos de Belfast abandonaran el festival debido a los cánticos en los que hicieron apología del grupo terrorista Hezbolá y pidieron la muerte de las FDI, el Ejército israelí.

Sin embargo, la cantante negó las informaciones a través de su perfil de Instagram en un texto en el que acusó al Daily Mail de "explotar una tragedia global para vender periódicos". "No apruebo las acciones de David Levy u otros ejecutivos de la industria sobre un artista dando su opinión. Tampoco puedo ignorar cómo se ha tratado esto en la prensa. La historia no solo es completamente falsa sino que el lenguaje utilizado por el Daily Mail ha sido deliberadamente exagerado, elaborado solo para el clickbait y diseñado para echar gasolina al debate en internet. Para mí siempre ha sido 'Palestina libre' pero explotar una tragedia global para vender periódicos es algo que encuentro verdaderamente preocupante", señala en el texto.

La agencia no se había pronunciado al respecto del supuesto despido de Levy por parte de Dua Lipa, esperando a la versión que quería comunicar la artista. "Ella lo ve como un partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos y eso quedó muy claro a través de la carta que firmó y envió a Michael Eavis", llegó a publicar el tabloide.

El trío irlandés Kneecap fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres el pasado 21 de mayo de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado una bandera en apoyo a Hezbolá durante una actuación del grupo el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 de Londres. Uno de sus cantantes, Liam Óg Ó Hannaidh, se encuentra en libertad bajo fianza y conocerá el próximo 26 de septiembre la sentencia judicial en el caso por terrorismo en el que está procesado.