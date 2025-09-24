Nueva polémica entre Andy y Lucas: indirectas y reproches antes de su despedida de los escenarios

El famoso dúo musical Andy y Lucas no ha dejado de acaparar titulares este verano. Desde la operación de nariz de Lucas hasta su separación musical, los gaditanos atraviesan semanas de gran exposición mediática en plena cuenta atrás para su adiós a los escenarios.

El rifirrafe entre ambos

En el programa de Mediaset ‘Me quedo conmigo’, Lucas ha alimentado los rumores de tensión interna al asegurar que él había sido quien más había tirado "para adelante" con el grupo, asumiendo la gestión económica y "cargándose mucha responsabilidad a sus espaldas". Sobre Andy, ha saegurado: "No vale para hacer eso. No quiero tirarle por los suelos pero no tiene disciplina".

Poco después, Andy ha respondido con indirectas en sus redes sociales, que muchos interpretaron como un dardo a su compañero: "Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo"; "Toda deuda se paga. Toda verdad se revela. Ley de vida"; "No gastes energía probando nada, el tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla"; o "Es curioso cómo el que falla siempre encuentra una forma de hacerse la víctima".

El programa ‘Fiesta’ también ha abordado este fin de semana el estado de la relación entre ambos. El colaborador Saúl Ortiz ha afirmado que "no se hablan" y que habrían tenido una bronca reciente, recordando otros episodios similares meses atrás.

Sin embargo, ha negado estar enfadado con Andy. Aunque no ha querido responder a las preguntas sobre si a su compañero le sentaron mal sus palabras en ‘Me quedo conmigo’ debido a su reacción en redes sociales, le ha deseado la mayor suerte del mundo en su nueva etapa. "En su carrera en solitario le deseo lo mejor, que lo quiero muchísimo y él lo sabe", ha asegurado. Además, ha expresado que no quiere "hablar más de Andy que luego se malinterpretan las palabras". "Ya me he quedado tranquilo", ha zanjado.

A todo esto, se suma la exposición del tema de la nariz de Lucas. Desde su desastrosa operación, el cantante ha vuelto a enfrentarse a multitud de burlas de su nuevo aspecto, tema del que también ha hablado en varias entrevistas.

La supuesta deuda de Lucas

En paralelo, un promotor ha demandado a Lucas reclamándole 360.000 euros, al alegar impagos de varios conciertos de la gira. Sin embargo, el cantante niega la deuda y ha anunciado que demandará por calumnias, argumentando que no existía contrato firmado con ese promotor.

Despedida de los escenarios y cierre de una era

El Palacio de Vistalegre de Madrid acogerá el viernes 10 de octubre el último concierto de la gira ‘Los últimos acordes’, con la que Andy y Lucas se despiden de los escenarios tras más de dos décadas de éxitos como ‘Son de amores’, ‘Yo lo que quiero’ o ‘Tanto la quería’. La gira ha registrado ’sold out’ en sus citas por España, Europa y Sudamérica, y el cierre se anuncia como un tributo a su legado, con artistas invitados y un repaso a los momentos más memorables de su trayectoria.

Mientras tanto, Andy ya estaría grabando sus primeros temas en solitario -según el programa ‘Fiesta’, no solo un single, sino dos- y sus primeras actuaciones podrían llegar en el primer trimestre de 2026. Lucas ha asegurado no tener constancia de estos planes cuando se enteró por la prensa, pero le ha deseado lo mejor: "Lo quiero muchísimo y él lo sabe".

Así, el adiós de Andy y Lucas marcará el fin del grupo tal y como se ha conocido hasta ahora y, al mismo tiempo, el punto de partida de la nueva etapa en solitario de Andy, mientras Lucas intenta zanjar todas las polémicas que le rodean sobre su relación con su compañero, su imagen y la demanda que afronta.