Lucas, de Andy y Lucas, de nuevo acosado por su nariz: "Me tiraron una bolsita de droga"

Lucas se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera profesional, después de una vida entera dedicada a la música junto a su compañero Andy, del dúo musical 'Andy y Lucas', ahora se encuentran cerrando una etapa llena de éxitos con su gira "Nuestros últimos acordes". Sin embargo, en lo personal no pasa por su mejor momento.

El año pasado se sometió a una operación que de nariz que, como él mismo contó, no realizó de forma correcta el postoperatorio por lo que no tuvo el resultado que quería: "Me hice una cosa estética en la nariz que ha sido totalmente culpa mía porque no hacía caso a los médicos, me quitaba la gasa del tirón y no cicatrizó como tocaba", explicaba el artista en su visita a El Hormiguero. Tras su paso por el programa recibió miles de mensajes de apoyo, sin embargo esto no duró demasiado, puesto que cada poco tiempo su nariz acaparaba el centro de atención en las redes sociales, recibiendo miles de mensajes opinando sobre su aspecto físico y su nariz.

El último episodio de acoso lo ha contado durante una entrevista en la COPE, donde explicó que tras recoger a su hijo del colegio, fue a un bar con él y le reconocieron dos hombres. "Iban un poco ya calentitos. Me reconocen, me saludan y uno se me acerca y me tira una bolsita de droga encima de la mesa delante del niño. Una locura", explicaba todavía visiblemente afectado. "Me dijo: ‘Tú tienes pinta de gustarte la fiesta’. Cogí la bolsita y la aparté, pero me quedé paralizado. No sabía si levantarme, si partirle la cara, si quedarme callado...", a lo que los hombres le dijeron: "Parecías más simpático en la tele".

No es la primera vez que Lucas pasa por este lamentable suceso. El artista ha denunciado varias veces a través de redes sociales o en los programas televisivos en los que ha participado el infierno por el que está pasando: "Me derrumbo cuando se me acercan y me dicen barbaridades, incluso delante de sus hijos. La educación y los valores tienen que estar por encima de todo eso", comentó en El Hormiguero. "Al principio era aguantar la broma del gordito, ahora la nariz... ¿Nadie se fija en la música que hacemos? Hemos creado muchos singles que son historia viva", lamentaba el integrante de uno de los dúos musicales más queridos de España.

¿Se va a volver a someter a una operación?

En el mes de febrero, Andy y Lucas actuaron en la final de la Copa del Rey de baloncesto, donde el gaditano volvía a hacerse viral en las redes por el estado de su nariz.

Tras el revuelo, hizo una intervención en el programa de "Ahora Sonsoles" donde explicaba la decisión que había tomado: "En el mes de abril no tenemos conciertos, así que aprovecharé para operarme, nunca he cobrado una exclusiva, pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar".

También comentaba que la operación será en Barcelona, donde se encuentra uno de los mejores especialistas, comentaba que tendrá "la nariz más bonita de España", además de bromear sobre una posible exclusiva tras su operación: "Me pondré una máscara por la calle y nadie conseguirá una foto mía".

Sin embargo, esto no ha podido ser así. En una entrevista concedida a la revista Hola, La mujer y mánager del artista, María José explicaba que la operación a la que se iba que someter para reconstruir su nariz, se tuvo que retrasar porque no había sanado. Así pues, como explicaban, el artista tendrá que esperar hasta el mes de octubre para poder enfrentarse a la operación.