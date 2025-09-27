Sonia Moldes desvela el secreto más oscuro de Lequio y sus supuestas grabaciones a mujeres

Sonia Moldes fue a finales de los años noventa y principios de los 2000 uno de los rostros más famosos de la televisión y la prensa rosa de nuestro país. La modelo saltó a la fama tras comenzar un sonado romance con Alessandro Lequio entre los años 1997 y 1999, protagonizando después una ruptura mediática y un cruce de acusaciones que se ha alargado hasta nuestros días.

En pleno revuelo por la salida al mercado de las memorias de Mar Flores, donde Lequio es uno de los grandes agraviados por la obra, ahora Sonia Moldes vuelve a los platós de televisión para conceder una entrevista al programa De viernes donde ha contado algunos de los capítulos más oscuros de la vida del conde.

Cabe recordar que Sonia Moldes era la pareja oficial de Lequio cuando salieron a la luz las polémicas fotografías de Interviú en las que se ve al italiano acostado en una cama junto a Mar Flores. La empresaria se sentó junto a Beatriz Archidona y Santi Acosta para contar con lujo de detalles cómo vivió aquella época tan convulsa.

Pero sin duda uno de los momentos más escandalosos de la noche llegó cuando Sonia contó algo que se lleva rumoreando años: Lequio habría grabado a sus parejas sexuales para fines que no quedaron del todo claros. "Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña y le pregunto qué era eso, entonces él se sienta en la cama, se ríe y me dice 'eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto", narró.

A raíz de este episodio, Sonia Moldes comienza a sospechar de las verdaderas intenciones del conde y empieza a pensar "que no es una buena persona": "Alessandro era muy irrespetuoso. Alessandro me contó su vida, sé las personas con las que ha estado, cómo, dónde y por qué. Con ese material yo no sé qué quería hacer pero la respuesta es obvia, algo bueno con esas grabaciones no pensaba hacer, ¿chantajear? yo no lo sé", dijo, sin dar nombres sobre las mujeres que protagonizarían ese material.

"Nadie graba a una persona para nada. No se planea nada bueno", continuó la invitada.

La historia de amor de Mar y Lequio

"Él me contó que estaba muy enamorado de Mar Flores y lo que quería era que rompiera con Fernando", dijo Sonia sobre la relación del conde con la entonces modelo. Para conseguir la separación del empresario, el italiano ideó un plan para que los pillara juntos y la dejara: "Lo que hizo para dinamitar esa relación fueron las fotos famosas en la farola, para que Fernando les pillara y la dejara. Y así poder estar con ella".

Para la invitada, "eso no es amor": "Para mí eso no es amor. Ni un ataque de impulsividad justifica algo así". Y es que según su relato, Lequio no se conformó con unas primeras imágenes, sino que intentó grabar otros encuentros: Como Mar le dijo que Fernando la había perdonado y la enviaba fuera para calmar las aguas, volvió a provocar más encuentros. Y ahí sí llegó la ruptura definitiva".

Sonia Moldes también habló del carácter del conde: "En su momento yo le tenía miedo. Es una persona muy temperamental". Y dejó en el aire que Alessandro Lequio le confió confidencias delicadas: "Sé toda su vida, familiar y personal. Lo sé de su boca", deslizó, insinuando que maneja información que podría sorprender al "país entero".