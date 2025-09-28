Estrella Morente, que lleva casada 24 años con Javier Conde, actúa en una gala única en el Teatro Real

Estrella Morente declara que le gustaría ser algo diva en su profesión, pero que eso no va con ella. En efecto: mujer de gran atractivo físico, se comporta fuera del escenario con simpatía, naturalidad, nada afectada y sencilla, siendo realmente una gran artista en el arte flamenco que hace honor a su nombre, sin necesidad de recurrir a excentricidad alguna. No es para nada vanidosa. Recogiendo elogios sobre ella y recordando el par de ocasiones que estuve a su lado, me reafirmo en las virtudes que atesora. Y, por supuesto, la grandeza de su voz es su bandera.

Este próximo 9 de octubre ocupará el Teatro Real de Madrid para presentar en única gala "Estrella a estrellas", espectáculo donde fusionará el flamenco con el jazz, la copla, el bolero, la balada… Es un homenaje a mujeres artistas que han dado ejemplo a lo largo de varias décadas destacando por su forma de cantar, y que ya son historia del pasado, a saber: Nina Simone, Ella Fitzgerald, Mina, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Chavela Vargas… En ese mes también aparecerá un disco con una selección de inolvidables melodías de las citadas, desde "Bésame mucho" a "Ne me quitte pas" o "Se nos rompió el amor", entre otras.

Estrella Morente ha acuñado esta frase: "El dolor se canta muy bien a través del flamenco y el jazz". Bien lo hizo patente cuando ante el féretro de su padre muerto, el muy recordado Enrique Morente, expresó la tragedia familiar con un sentido cante, aquel aciago día de diciembre de 2010, tras ser operado de un tumor en el esófago.

De su progenitor, Estrella aprendió los mejores quejíos flamencos y de su madre, Aurora Carbonell, la esencia del baile gitano. Ya con dieciséis años era Estrella una prometedora artista, que ha ido asimilando la mayoría de los estilos en su propia casa granadina del Albaicín, gracias a los colegas y amigos de su padre que se reunían allí, desde donde se contempla la maravillosa Alhambra. Siguiendo las enseñanzas paternas, no se ha limitado a entonar flamenco puro, sino que ha aportado su personalidad en versiones de coplas y otros géneros. Recuérdese que cedió su voz a Penélope Cruz, quien simulaba interpretar el tango argentino "Volver" en una de las películas de Almodóvar de ese mismo título.

Estrella Morente y Javier Conde

Se han cumplido veinticuatro años de su boda con el matador de toros malagueño Javier Conde, que se celebró en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada, de la que su familia siempre fue devota en su tierra. Estrella nació en la barriada de Las Gubias.

La pareja llevó su noviazgo con la mayor discreción posible. Él había roto con la cantante Marta Sánchez después de una larga convivencia. No es fácil con un torero. Y Javier, de fuerte carácter, dio por acabado aquel romance para dedicarse al toreo. En esas tres décadas de profesión (lleva ocho años casi retirado) ha dado muestras de su concepción artística de la lidia, aunque muy de tarde en tarde. Todavía no se ha cortado la coleta: sin ir más lejos muy recientemente ha encabezado el cartel de la plaza mallorquina de Muro, de tercera categoría.

Se cuenta que Javier Conde estaba nervioso, sin decidirse a pedir la mano de su hija al maestro Enrique Morente. Y un día que toreó en El Puerto de Santa María, hubo después del festejo una fiesta en una bodega, en la que Estrella le dedicó una de sus canciones. Se desató a partir de ese momento un ambiente de alegría, que aprovechó el torero para, en un aparte, decirle al gran cantaor que estaba muy enamorado de su hija y quería casarse con ella. Obtuvo su aprobación.

Estrella Morente hubiera querido montar su hogar, cerca de los suyos, en Granada. Pero medió el interés de Javier Conde para que el matrimonio se radicase en Málaga, donde nacieron Estrellita y Curro. En esa Costa del Sol, Javier tiene sus intereses, el bar familiar que montó su padre, y sobre todo la plaza de la Malagueta, de la que ha sido empresario con Francisco Rivera.

Con cuarenta y cinco años cumplidos en agosto, Estrella Morente se mantiene entre las grandes del cante, que ella practica en sus diversas modalidades con la aquiescencia del numeroso público que asiste a sus espectáculos.