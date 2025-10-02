Ana Mena sorprende con un posado al desnudo en Instagram y se sincera con sus fans: "Necesitaba respirar"

La cantante Ana Mena ha hecho pública una reflexión personal sobre el año que ha vivido alejada de los focos y del ritmo habitual de su carrera musical. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido un posado simbólico en el que aparece completamente desnuda, como metáfora visual de un proceso de cambio, reconstrucción personal re renacimiento como artista. Además, la publicación coincide con el anuncio de una nueva etapa musical en su carrera y el inicio de la producción de su próximo álbum.

En el mensaje que acompaña a la imagen, la artista explica que lleva desde niña soñando con dedicarse a la música y que durante los últimos nueve años ha trabajado sin descanso. La cantante de 28 años reconoce que necesitaba parar para "respirar", pasar tiempo con su familia, viajar, escribir canciones sin presión, probar nuevas ideas, reconectar con su entorno y volver a enamorarse.

Y así lo ha hecho. La artista comenzó una relación amorosa con el actor Óscar Casas a finales de 2024. Durante estos meses, se ha podido observar a la pareja de vacaciones con la familia Casas al completo en El Salvador, paseando por las playas de Marbella o posando en sus redes sociales muy acaramelados.

"Me encontraba realmente agotada", asegura en el comunicado la cantante andaluza, y añade que durante este tiempo ha podido reflexionar sobre lo que le cuesta abrirse a los demás y exponerse públicamente. Subraya que, pese a llevar años actuando ante grandes públicos, sigue sintiendo nervios cuando tiene una cámara delante y que tiende a protegerse en una "zona de seguridad" por miedo a mostrarse vulnerable.

"Me apetece atreverme, jugar, sincerarme, fluir"

Ana Mena confiesa que esta etapa de pausa le ha permitido replantearse su relación con la exposición mediática y con la creación musical. En sus propias palabras, ahora siente que ha llegado el momento de atreverse a mostrarse con mayor naturalidad y cercanía: "Me apetece atreverme, jugar, sincerarme, fluir… Me apetece relajarme con todo eso y hacerlo a vuestro lado".

La artista afirma que esa evolución personal también se reflejará en las canciones que publicará próximamente y en su nuevo álbum, en el que está trabajando desde comienzos de año. Aunque todavía se encuentra en proceso de creación, asegura que será el más auténtico hasta la fecha: "Sé que os va a ser más fácil conocerme de verdad a través de todas las letras".

Un proyecto en construcción que marcará un nuevo inicio

Ana Mena no ha especificado aún la fecha de lanzamiento del nuevo trabajo, pero avanza que el proceso ha sido también un descubrimiento personal. "Empecé a trabajar en él en enero y aún está en construcción", señala, y añade que por primera vez va a dejar que el público la conozca más allá de su faceta artística.

La publicación ha generado una gran respuesta por parte de sus seguidores, que han celebrado tanto el mensaje como la imagen, que han interpretado como un símbolo de renacimiento. La propia artista termina el comunicado con su intención de comenzar una nueva etapa: "Estoy lista para volver, con más fuerza que nunca, con un primer paso, la transición necesaria hacia esta nueva era".