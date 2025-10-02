María Pombo rompe su silencio y se defiende de las falsas acusaciones tras las declaraciones de Fernando Tejero

La influencer María Pombo vuelve a estar en el centro de la polémica después de que el actor Fernando Tejero hablara en el pódcast ‘Poco se habla’, presentado por Ana Brito y Xuso Jones. Tejero recordó un episodio relacionado con Pablo Castellano, marido de Pombo, que ha reavivado rumores y comentarios en redes sociales.

El actor explicó que en 2020 se llegó a especular con una relación entre él y Castellano, durante el embarazo de la influencer. Además, señaló que incluso María Pombo llegó a pensar en su momento que Pablo era gay por su amistad con Tejero, algo que ella misma comentó años atrás en el programa Mi casa es la tuya, de Bertín Osborne: "Yo pensaba que Pablo era gay porque era amigo de Fernando Tejero".

Sobre la actual relación entre Tejero y Castellano, se ha especulado con un posible distanciamiento. Sin embargo, el actor evitó profundizar en ese tema durante la entrevista y zanjó con un gesto conciliador: "María está perdonada. Quien tiene boca, se equivoca".

María y Pablo aclaran las falsas acusaciones

Ante la repercusión de estas declaraciones, el matrimonio ha aclarado que la controversia no tiene que ver con ellos directamente, sino con un testimonio de Tejero que, aseguran, se ha malinterpretado.

Por su parte, Pablo Castellano ha sido tajante al asegurar que no alimentará el "hate" que están recibiendo: "Lo que tenga que hablar lo hablaré con Fernando, que es mi amigo y las cosas se hablan entre amigos. No se hablan en ningún sitio público ni en las cámaras ni nada... Entonces lo que tenga que hablar lo hablaré con él".

María Pombo, por su parte, negó haber tenido nunca un problema con esa amistad y restó importancia a la polémica: "No lo he entendido así, eso tampoco lo dijo Fernando en el vídeo". Finalmente, Castellano sugirió acudir a la entrevista que ambos concedieron en su día a Bertín Osborne para que cada cual saque sus propias conclusiones.

Las verdaderas palabras de María con Bertín

La influencer le comentó a Bertín que cuando conoció a Pablo "rondaba por ahí que Pablo era gay porque era y es muy amigo de Fernando Tejero, y al estar los dos solteros se hablaba de que podía tener un amigo...", un rumor que circulaba y que le había llegado a María.

La mujer del arquitecto explicó que, sin conocer aún a Pablo y basándose únicamente en lo que había oído, llegó a pensar al ‘cotillear’ sus fotos: "Es muy guapo, podría ser gay perfectamente". Una reflexión que reconoció entre cómplices risas que respondía más a un pensamiento común vinculado a estereotipos. Por lo que esa impresión no se debía a la amistad con Tejero, sino a que había escuchado el rumor y ella desconocía su veracidad.