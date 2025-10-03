Isabel Pantoja abandona Cantora rumbo a la República Dominicana

Isabel Pantoja, que cumplió sesenta y nueve años el pasado 2 de agosto, sin noticias de que celebrara ese aniversario como años atrás, ha tomado la determinación de abandonar Cantora a finales del mes de septiembre, justo cuando se han cumplido cuarenta y un años de la trágica muerte de "Paquirri", del que enviudó en la triste tarde del 26 de ese mes otoñal de 1984 en la plaza cordobesa de Pozoblanco. Allí compartió cuatro décadas con el torero y el hijo que tuvieron, Francisco José, al que la cantaora terminó llamándolo Kiko.

Los últimos tiempos han sido problemáticos para la artista de la copla. Sus deudas con Hacienda han marcado su vida profesional y, claro está, la privada. Los intentos para solventar aquellas tras recaudar algunos miles de euros en sus actuaciones musicales no las han cubierto del todo. Hace unos meses creyó hallar una solución estableciéndose en Madrid, en una lujosa urbanización. Inició contactos con una productora que iba a realizar una serie biográfica, supervisada por ella, aunque en principio no estaba obligada a interpretar papel alguno. Nada sabemos si esa filmación ha sido o no suspendida, aunque a falta de confirmarlo, todo indica que tal proyecto no va a llevarse a cabo, al menos de momento. Sin actuaciones pendientes ni tampoco grabaciones (la última es de 2024, "50 aniversario"), en su incierto futuro para ganar dinero, es cuando de vuelta a Cantora ha optado por desmantelar cuanto le ha parecido bien, y llevar sus enseres en unos contenedores al puerto de Cádiz. Ignoramos con qué destino. ¿Con qué fin? Casi seguro que para que ella lo disponga en la República Dominicana, que es donde medita instalarse no se sabe cuánto tiempo. ¿Indefinidamente? Es posible.

Cree que abandonando Cantora y yéndose de España podría rehacer su carrera y su vida. La finca tiene quinientas hectáreas. Allí conseguí un día la exclusiva de "Paquirri" e Isabel. Ellos me contaban lo felices que eran en aquel paraje del término gaditano de Medina Sidonia, aunque disponían asimismo de un lujoso piso en Sevilla. Isabel Pantoja me confesó estar decidida a retirarse de la canción para dedicar todo su tiempo al hogar, a su marido y al hijo que tuvieran. "Paquirri" no quería que su mujer siguiera en los escenarios, de gira en gira. Él mismo, a cambio, le prometió cortarse la coleta cuando cumpliera sus bodas de plata en los ruedos. La cornada mortal de Pozoblanco les cambió el destino. Cantora, según la testamentaría, quedó así: el cincuenta y uno por ciento para Isabel y el cuarenta y nueve para Kiko. Cuando ambos la vendan, existe la posibilidad de que se transforme en una casa rural de lujo. Hasta ahora, sólo les ha proporcionado pérdidas en su mantenimiento costoso. Isabel no ha sabido o podido administrar cuanto de ella pudiera obtener beneficios, en ganadería y cultivos agrícolas.

Isabel y Agustín Pantoja

Todos los episodios que ha vivido Isabel Pantoja desde que la motejaran como "La viuda de España" han sido, en general, negativos. Por ser del dominio público y de los medios de comunicación, no vamos a recordarlos. Su carrera ha sido guadianesca, a pesar de que todavía la idolatren muchos admiradores de su arte. Sus pasos sentimentales más parecen argumentos de culebrones televisivos y de crónicas de sucesos, a partir de su paso por la cárcel. Y luego están sus desdichas familiares, con frecuentes enfrentamientos con sus hijos, Kiko, y la adoptada Isabelita (Isa). Psicológicamente, ha pagado muy caro su ambición de ser una estrella del espectáculo, aunque haya ganado mucho dinero. ¿Qué se hizo de él? ¿En qué lo gastó? ¿Lo tiene en alguna parte a buen recaudo? Esto último es una incógnita, pero de serlo así, ya se hubiera quitado de encima cuanto le reclama el Fisco.

Dos enfermedades, afortunadamente no de inmediata gravedad, las padece la cantante: una nefropatía diabética y una tromboflebitis. Físicamente, por las escasas imágenes que se han contemplado de ella en los últimos tiempos, se deduce que Isabel Pantoja se ha mantenido bien. Mas el tiempo corre. Su edad, poco a poco, le pasará factura, como es lógico, aunque su excelente voz la mantenga, que es su arma para ganarse la vida.

Y en eso estamos. ¿Qué le espera a Isabel Pantoja en tierras caribeñas? Tal vez intente en México hacerse un hueco en la música. En gran parte de Hispanoamérica es todavía admirada. Julio Iglesias, a quien conoce desde que ambos, en los años 70, compartían casa discográfica Columbia, podría echarle una mano en Santo Domingo. Y amigos del desaparecido Juan Gabriel, en tierras aztecas, también le servirían para relanzar su carrera.

Lejos de España, de sus hijos, tendrá desde luego la constante compañía de su hermano Agustín, que ha dedicado su vida a estar a la sombra de Isabel. Vigilando sus finanzas, los contratos, y atendiendo cualquier deseo de ella como si fuera un fiel mayordomo. Hemos de concederle ese mérito, pues ninguna otra misión se conoce de su vida privada.

Nos causa tristeza la situación de la artista. Ella, ya en 1991, el primer día de rodaje de su segunda película "El día que nací yo", nos confesaba en exclusiva (no se ha prodigado en entrevistas nunca salvo en algunas ruedas de prensa), que estaba harta de sentirse perseguida por los "paparazzi", dispuesta a irse de España. Lo cumple ahora, treinta y cuatro años más tarde.

Me viene a la memoria la maldición que le dedicó Lola Flores: "El sufrimiento de mi hija Lolita lo vas a pagar toda la vida". También en una actuación en una sala de fiestas en la madrileña plaza del Callao, escuché, a tres metros de La Faraona, otra maldición suya pero dedicada a "Paquirri". Por respeto a la memoria del torero, me la reservo. Pero resultó ser al cabo de cierto tiempo una cruel premonición.