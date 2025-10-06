Manuel Martos tranquiliza sobre el estado de salud de Raphael tras su bronquitis: "Está con ganas de volver"

Raphael se ha visto obligado a hacer una pausa en su gira por motivos de salud. El pasado 26 de septiembre, el artista suspendía su actuación en Zamora debido a "motivos médicos relacionados con un proceso gripal", según informó su oficina de representación en un comunicado. Pocos días después, el propio cantante anunciaba en sus redes sociales la cancelación de su concierto en Murcia, previsto para el 4 de octubre, revelando que la causa era una bronquitis.

"Querido público: por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado en la Plaza de Toros de Murcia, dentro del Festival Murcia ON", escribió el intérprete de ‘Mi gran noche’. Raphael también confirmó que la nueva fecha será el 23 de mayo de 2026 en el mismo recinto.

El artista aseguró que regresará "con más fuerza que nunca" para reencontrarse con su público, y aprovechó para agradecer "de corazón" la comprensión, la paciencia y el cariño de sus seguidores.

Ante la inquietud generada entre sus fans, especialmente tras los problemas de salud que sufrió a finales de 2024 — tras el accidente cerebrovascular cuando fue diagnosticado de un linfoma cerebral con dos nódulos y tuvo que alejarse de los escenarios durante varios meses—, su hijo Manuel Martos ha reaparecido para lanzar un mensaje tranquilizador sobre la salud de su padre.

"Está muy bien, recuperándose", anunciaba. "Como media España, estamos medio malos, catarros, gripes, etc. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100% pues no... Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará", explicó el productor musical, restando gravedad al asunto y aportando naturalidad. Martos insistió en que su padre "está mucho mejor" y que se trata de algo leve: "Una tontería, nada importante", asegurando que en cuanto se recupere retomará la gira.

La gira de Raphael

El artista continúa con las fechas programadas con su gira Raphaelísmo Tour 2025/2026, pero ha tenido que hacer un parón por su salud hasta recuperarse. Sin embargo cantar para su público es lo que más le gusta y esta espera anímicamente "le cuesta, él está bien", tal y como ha comentado su hijo tras la suspensión de conciertos.

"Es buen paciente, buen enfermo", comentó sobre la recuperación. "Él está con ganas de volver pero lo entiende perfectamente y ya te digo, como es una cosa que, aunque es una pena tener que de repente empezar a aplazar conciertos, etc, pero al final es algo como muy normal", aclaró su hijo sobre dar prioridad a la salud en un cantante.

"Es un gripazo y ya está. Lo importante es que está perfecto" ha concluido.