Tensión y desplantes: así fue el polémico concierto de despedida de Andy y Lucas

Los fans del dúo gaditano Andy y Lucas vivieron este viernes 10 de octubre su día más triste: los artistas decían adiós a la formación después de dos décadas de éxitos que se han visto empañadas en los últimos meses por polémicas que nada tenían que ver con lo musical. Se habla de una mala relación entre ellos, situación que ha quedado en evidencia sobre los escenarios en más de una ocasión, se habló de una sonada pelea física (que ellos desmintieron) y después Lucas concedió unas controvertidas declaraciones en las que hablaba de sus compañeros en unos términos poco edificantes.

Señalado por muchos como una estrategia de marketing de cara a su despedida de los escenarios, lo cierto es que la expectación por el concierto de este viernes era máxima. Desde primera hora de la tarde los seguidores del grupo comenzaron a llenar los aledaños del Palacio de Vistalegre con pancartas, camisetas y mucha emoción por ver al dúo por última vez sobre un escenario.

El interés por parte de los medios de comunicación no era menor, y fueron decenas de compañeros los que se desplazaron a la sala madrileña para conseguir unas últimas declaraciones de los componentes del grupo y más después de estas semanas de especulaciones, declaraciones cruzadas y la cancelación del concierto de A Coruña. Alegaron problemas de producción pero que según su entorno escondía otras razones que por el momento no se han hecho públicas.

Ya el comienzo de la noche estuvo marcado por la polémica, el dúo posó frente a los fotógrafos muy sonriente, pero interactuando lo justo entre ellos. De hecho, gente que estaba presente en los ensayos aseguró que cada uno de ellos hizo la prueba de sonido por separado. "Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos supernostálgicos, con muchos sentimientos, y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años", dijo Lucas a los medios presentes, mientras Andy se limitaba a sonreír.

"Hemos intentado ser lo más amables posible y ser un grupo de ejemplo", continuó Lucas, explicando que no concederían entrevistas: "Entended que no es día para hablar de otra cosa que no sea el concierto, porque sería estropearlo y a vosotros no os gustaría que fuéramos a vuestra boda a estropearla", dijo antes de que los dos abandonaran el photocall dejando plantada a la prensa, que mostró su indignación al no poder hablar con los protagonistas de la noche.

El concierto transcurrió con cierta normalidad y la entrega del público era máxima. Eso sí, las interacciones entre Andy y Lucas fueron mínimas pese a que hubo momentos muy emotivos en los que dirigieron cariñosas palabras al público, agradecieron tantos años de apoyo, recordaron su amistad y la dificultad para llegar al estrellato.

Mientras el público recibía con agrado y emoción esas palabras, no dejaban de preguntarse el motivo por el que su dúo favorito evitaba mirarse o interactuar, de hecho, incluso la distancia física era más que evidente.

A pesar de ello, el concierto terminó por todo lo alto y la ovación de despedida fue ensordecedora mientras ellos se fundían en un más que probable último abrazo.