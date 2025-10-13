Meghan Markle comparte fotos inéditas por el Día Internacional de la Niña: "Este mundo es vuestro"

Meghan Markle, quien en las últimas semanas ha sido una protagonista indiscutible en la semana de la moda de París tras viajar a Europa por primera vez desde 2022 por el funeral de la reina Isabel II. Esta vez, ha vuelto a acaparar titulares por volver a abrir su álbum de fotos privado a sus miles de seguidores.

Desde que la duquesa de Sussex y el príncipe Harry se mudaron a Los Ángeles en 2020 para huir de la presión mediática y sobre todo pensando en proteger la infancia de sus hijos, siempre han intentado mantener su vida privada alejada de los focos que habitualmente persiguen a la Familia Real. Sin embargo, este año, tras abrirse su cuenta personal en Instagram y tras el lanzamiento de su negocio o su documental en Netflix, poco a poco hemos visto como ha ganado confianza en la plataforma y cada vez más nos muestra detalles de su día a día.

Este fin de semana, con motivo del Día Internacional de la Niña, ha vuelto a abrir su álbum de fotos y videos privado para lanzar un mensaje lleno de fuerza para las generaciones futuras. "Este mundo es vuestro. Haced todo lo posible por proteger vuestros derechos, utilizad vuestra voz y apoyaros las unas a las otras", escribía Meghan junto a las imágenes en las que se puede ver a su hija de espaldas y corriendo libremente en un jardín y una foto junto a su madre. "Cada niña merece crecer sabiendo que su voz importa y que puede cambiar el mundo" terminaba el comunicado.

El comunicado forma parte de las actividades impulsadas por la fundación Archewell, que dirige junto al príncipe Harry y que promueve iniciativas en favor de los derechos de la infancia. Además, hace a penas unos días, ambos fueron galardonados por su trabajo en la Fundación, recibiendo el premio 'Humanitarios del año' en una gala anual, en el que dedicaron el premio a sus hijos , Archie y Lilibet: "Nuestros hijos Archie y Lili solo tienen seis y cuatro años. ¿Pueden creerlo? Por suerte, aún son demasiado pequeños para las redes sociales, pero sabemos que ese día se acerca y, como tantos padres, pensamos constantemente en cómo aprovechar los beneficios de la tecnología y, al mismo tiempo, protegernos de sus peligros", comentaron.