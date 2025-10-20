El generoso gesto de Taylor Swift con su "amiga" Lilah, una niña de 2 años enferma de cáncer

Taylor Swift, la estrella del pop internacional ha vuelto a acaparar titulares, esta vez por donar una gran suma de dinero a su "amiga" Lilah, una niña de dos años a la que le diagnosticaron un extraño cáncer cerebral.

Tal y como publica el medio estadounidense People, La artista hizo la donación a través de la página de GoFundMe en la que la familia de la niña está recaudando fondos para el costoso tratamiento.

La historia comienza cuando Katelynn Smoot, madre de Lilah, compartió en redes sociales un video titulado Stand with Lilah, en el que aparece la niña escuchando una canción de Taylor y diciendo "Mi amiga Taylor". El vídeo se volvió viral en cuestión de horas y, por lo que parece, también llegó a la propia Taylor Swift.

La madre de Lilah, Katelynn Smoot, con el fin de visibilizar el duro momento que están atravesando e intentar buscar ayuda para su hija, ha publicado en redes sociales su historia, intentando recaudar fondos para su tratamiento.

Ahora parece que su esfuerzo ha dado sus frutos. El pasado 17 de de octubre, la artista realizó una donación de 100.000 dólares en la página de GoFundMe creada por la familia. Junto a la donación, dejó un pequeño mensaje: "Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah. Con cariño, Taylor". Ese increible gesto por parte de la artista hizo que la cifra de 40.000 euros que tenían como objetivo, fuera superada con creces para cubrir todos los gastos necesarios en

"Escuché a Taylor durante todo mi embarazo y luego di a luz a una mini swiftie. A Lilah le encanta la música de Taylor y durante su tratamiento contra el cáncer siempre la disfrutó", explicaba Katelynn, quien en honor a la artista quiso llamar a su hija "Willow", como el nombre de una de sus canciones, "Espero que Lilah supere este diagnóstico y algún día pueda ir a un concierto de Taylor Swift en persona. Sé que le encantaría", comentaba la mujer.

El cáncer que padece Lilah le fue diagnosticado cuando tan sólo tenía 18 meses tras una convulsión por la que tuvieron que trasladarse al hospital. Los médicos identificaron un tumor cerebral que fue intervenido quirúrgicamente. El tratamiento, aún en curso, incluye quimioterapia, terapia con células madre y radioterapia con protones para las que se necesita una gran inversión económica. El tipo de cáncer que padece Lilah es uno de los más raros y agresivos que existen, con solo 58 casos registrados en Estados Unidos el año pasado.

@standwithlilah Every time I open my phone, I cry. Thank you all so much! You have absolutely no idea what this means to us! ♬ original sound - The Smoots

Tras la increíble noticia, Katelynn publicaba un video visiblemente emocionada: "¿Es esto la vida real? Muchísimas gracias, Taylor Swift. Esto significa que podemos concentrarnos únicamente en nuestra hija y estar juntos como familia. No tengo palabras para expresar lo agradecidos que estamos". También aparecía la pequeña Lilah, que volvía a dar las gracias a su ya "amiga".