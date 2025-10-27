Comienza el juicio contra diez personas por decir que la mujer de Macron nació hombre

El Tribunal Penal de París juzga desde este lunes a diez personas (ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 60 años) acusadas de ciberacoso sexista y transfóbico contra la primera dama francesa, Brigitte Macron. El proceso, que continuará el martes, surge de la denuncia presentada por la esposa del presidente el pasado 27 de agosto de 2024, después de soportar durante años el rumor de que habría nacido hombre.

Según la Fiscalía de París, los acusados utilizaron un "lenguaje abusivo" en redes sociales y repitieron "teorías conspirativas sobre el género y la sexualidad de la esposa del presidente". Algunos incluso llegaron a comparar la diferencia de edad —24 años— entre el matrimonio Macron con la "pedofilia". Entre los procesados hay profesores, informáticos e incluso cargos electos, que se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión y multas de 45.000 euros.

Una demanda internacional por difamación

El matrimonio Macron ya presentó en julio una demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer Candace Owens, a quien acusan de liderar una "campaña de humillación global" con fines económicos. Owens llegó a publicar una falsa portada de Time proclamando a Brigitte Macron "Hombre del año".

"El ataque ha sido increíblemente perturbador y una distracción para el presidente", afirmó su abogado, Tom Clare, en el podcast Fame Under Fire. De hecho, los abogados llegaron a presentar pruebas "científicas" y fotos para demostrar que Brigitte Macron es una mujer, según revelaron ellos mismos.

Entre los acusados en el caso que se juzga en París se encuentra el publicista Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido en las redes sociales como "Zoé Sagan". Su cuenta de X, que está suspendida, ha sido objeto de varias denuncias.

Otra acusada es la "médium" y supuesta periodista de 51 años Delphine J., conocida con el seudónimo de Amandine Roy, quien difundió el rumor de que Brigitte Macron, cuyo apellido de soltera era Trogneux, era en realidad su hermano Jean-Michel Trogneaux que había cambiado de género.

La justicia francesa ya la condenó por difamación en 2024 y tuvo que indemnizar con varios miles de euros a Brigitte Macron, pero fue absuelta en un recurso el pasado 10 de julio. Brigitte Macron y su hermano apelaron la decisión.