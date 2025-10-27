El gesto inédito de Fernando Alonso con Aitana en el Gran Premio de México

Que la Fórmula 1 es uno de los deporte de motor que más vips atrae no es nada nuevo, sin embargo, ningún fan de Aitana se esperaba verla por los boxes del Gran Premio de la Fórmula 1, en México.

Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez la artista grababa un video para sus redes sociales donde contaba el motivo por el que se ha acercado a ver el GP desde un lugar privilegiado. "Me ha invitado Fernando Alonso, porque es el mejor de todos y el más majo", subrayado a continuación. "Y estoy muy feliz" " es increíble" contaba emocionada.

vestida en un conjunto vaquero de la diseñadora Marine Serre, y con la acreditación colgada en la que señalaba VIP, la artista se dirigió al garaje de la escudería británica Aston Martin antes de comenzar la carrera, mientras el piloto realizaba los últimos ajustes a su monoplaza. En el encuentro, el cual pudimos ver algún fragmento a través de redes sociales, se les podía ver muy sonrientes a ambos mientras intercambiaban una corta conversación. Posteriormente fueron al monoplaza para hacerse una foto juntos, en la que pudimos ver una Aitana muy cuidadosa antes de sentarse en bólido

Después lo hacían con el volante del coche en la mano algo que el propio Pedro Martínez de la Rosa en la retransmisión del Gran Premio confirmaba que era un momento único al no ser usual que piloto preste el volante con su configuración a sus invitados, de ninguna otra manera ese volante puede tocar otras manos que no sean las del propio piloto.

La cantante de Superestrella subía a sus redes sociales una publicación con varias fotografías de la jornada, en la que pudimos verla con el casco de Alonso, los cascos de los mecánicos, el momento del paso por boxes del piloto o incluso una foto con mariachis.

Después, ha tenido la suerte de seguir la carrera dentro del garaje, en primera línea desde un sitio absolutamente privilegiado para muchos de los fans del deporte de motor.

Aunque para muchos fue una sorpresa verla entre pilotos, no es la primera vez que vemos a Aitana en un Gran Premio. En mayo de 2022 fue a Montmeló (Barcelona) para animar al asturiano. En esta ocasión no fue sola, le acompañaba la que era entonces su pareja el actor Miguel Bernardeu y al igual que en México, se hizo fotos con el piloto y acabó siguiendo el GP como una fan más.