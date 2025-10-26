Norris asalta el liderato en el caos de México

El piloto inglés ha dado un golpe en la mesa en el GP de México, no solo por su rotunda victoria y superioridad en el circuito de Hermanos Rodríguez sino porque con los veinticinco puntos que se ha embolsado Lando Norris le han convertido en el nuevo líder del Mundial. La discreta quinta posición del hasta ahora líder Oscar Piastri y la falta de ritmo del Red Bull, que Verstappen intentó suplir con agresividad en pista, han ayudado a Norris a que los puntos valgan el doble de cara a la lucha por el título. Un solo punto separa a los dos pilotos de McLaren cuando solo quedan cuatro grandes premios para el final de la temporada.

Una lucha a cuchillo entre los dos pilotos papayas con el espectador más peligroso de la parrilla, Max Verstappen, que sigue manteniendo vivas, con la tercera posición, sus opciones gracias a su manera de mantener vivos sus neumáticos, y podría ser el gran beneficiado de una lucha abierta entre Piastri y Norris por el Mundial.

El piloto inglés reinó en una carrera marcada por los incidentes en el arranque de la carrera, de los que Norris salió airoso, incluso le ayudó a coger cierta ventaja y espacio respecto al resto de pilotos. Mucho trabajo en la mesa de los comisarios que tuvieron que decidir varias salidas de pista, y mientras que la protagonizada por Verstappen en la vuelta uno se saldó con el enfado de Russell, por no devolverle la posición, la de Hamilton unas vueltas después, con salida por la hierba incluida, tuvo diez segundos de sanción.

Los comisarios tuvieron que resolver en el primer tramo de la carrera más de media docena de investigaciones y anotaciones que sin duda, marcaron el gran premio. Unas decisiones que traerán cola después de escuchar a Hamilton quejarse por las maniobras de Verstappen, que le llevaron fuera de la pista, y de que los comisarios fueran tan benévolos con Max. El piloto inglés de Ferrari no termina de acertar este año con Ferrari, todo parece salirle mal al siete veces campeón del mundo. Octavo en carrera viendo a su compañero de equipo Charles Leclerc en el segundo peldaño del podio.

Un gran premio que estuvo marcado por la alta degradación de los neumáticos y las distintas estrategias en los garajes que mantuvo la emoción hasta las últimas vueltas. El único que parecía ajeno a las dudas, Lando Norris que se paseó sin oposición por el asfalto mexicano.

El milagro de Bearman, que no pudo con Verstappen, y fue cuarto, las peleas de los Mercedes, de Russell y Antonelli, quinto y séptimo respectivamente, por llevar la voz cantante y la salida del Virtual Safety Car cuando Verstappen estaba a punto de adelantar a Leclerc condimentaron una carrera clave para el devenir del Mundial.