El elegante 'zasca' de Aitana para evitar la encerrona sobre su ex, Sebastián Yatra

Aitana ha vuelto con fuerza como una de las protagonistas de la gala "Latin Grammy: La música de Andalucía", celebrada en Sevilla, donde su presencia en la alfombra roja no pasó desapercibida. "Para mi esto no es trabajo, es disfrutar con compañeros y con gente que admiro muchísimo", comentó sobre su experiencia.

El clásico de la música andaluza Frente a frente, compuesto por Manuel Alejandro, el homenajeado de la gala, con letra de Ana Magdalena y grabado originalmente por Jeanette en 1981, volvió a sonar sobre el escenario, esta vez interpretado por la propia Jeanette junto a Aitana. La emblemática balada sobre una ruptura, que ha sido versionada en el pasado por voces como Bunbury, Rocío Jurado o Pandora. "Estoy muy nerviosa", indicó antes de su actuación en la alfombra.

La cantante catalana reapareció tras unas vacaciones en Bali, destino que eligió para disfrutar de unos días románticos y familiares junto a Plex, el creador de contenido con quien mantiene una relación. Las imágenes compartidas desde la isla dejaron ver a la pareja en plena sintonía, consolidando públicamente su historia. "Estaba con gente que quiero muchísimo", aseguró de las vacaciones haciendo referencia a su pareja, familia y amigos.

En la capital andaluza, Aitana volvió a acaparar flashes con un vestido azul de Oscar de la Renta. No obstante, la ausencia de Plex en un evento de tal relevancia generó preguntas inevitables, pero la artista zanjó rumores con naturalidad: "Cada uno está trabajando", aseguró, subrayando que su relación transcurre con normalidad y sin necesidad de apariciones conjuntas en todos los compromisos profesionales. "Le hubiese encantado, también a mi familia, estar aquí esta noche, pero no han podido por trabajo", comentó.

Durante la velada también fue consultada por la polémica generada tras unas declaraciones de Manuel Alejandro sobre el reguetón – donde invita a estudiar y a hacer un uso del lenguaje más cultural –, género que interpreta su ex pareja Sebastián Yatra. Con serenidad, Aitana evitó entrar en la controversia: "Estás buscando un titular muy fácil", dijo.

Cuando la conversación derivó nuevamente hacia su vida personal, la cantante mostró cierta incomodidad, admitiendo que no le gusta que se hable de sus parejas en los photocalls. Sin embargo, respondió sin rodeos a la pregunta más directa de la noche: "¿Estás muy enamorada?". Su respuesta fue breve pero contundente: "Sí, la verdad es que sí".