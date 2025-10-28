Nacho Aragón y Bea Gimeno dan la bienvenida a Pelayo, su primer hijo

Nacho Aragón y Bea Gimeno han anunciado el nacimiento de su primer hijo, Pelayo, una noticia que ambos compartieron con sus seguidores en redes sociales. El bebé nació el pasado 26 de octubre, según confirmó la madre, marcando un nuevo capítulo en la conocida familia Aragón.

El nacimiento de Pelayo convierte en abuelos por quinta vez a Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, ampliando así una de las sagas artísticas más reconocidas en España. La pareja, que lleva más de una década de relación, vive estos días con especial emoción tras la llegada de su primer hijo.

Bea Gimeno ha compartido en sus redes sociales los detalles del parto, ha relatado el momento en que rompió aguas y la felicidad que ha sentido desde entonces. "Pelayo, lo mejor que nos ha pasado en la vida", ha escrito la influencer junto a un vídeo, destacando también el papel de su marido: "Gracias por el mejor regalo que me has podido dar, mi familia".

Un nombre con historia familiar

El nombre elegido por la pareja, Pelayo, tiene un fuerte vínculo con la historia y las raíces familiares. Según explicaron, evoca tanto la figura de Don Pelayo, protagonista de la Reconquista, como el origen asturiano de parte del linaje de los Fernández-Vega. Este simbolismo ha sido especialmente destacado por sus allegados, que celebraron la elección como un homenaje a la tradición familiar.

La pareja ya había comentado en varias ocasiones su deseo de ser padres, y coincidían en que, si su primer hijo era varón, el nombre estaba decidido desde el principio. Con el nacimiento de Pelayo, ambos consolidan una etapa personal marcada por la estabilidad y los proyectos en común.



Nacho Aragón y Bea Gimeno mantienen una relación de más de diez años. En ese tiempo, han compartido momentos significativos, como su boda íntima en Mallorca, celebrada en un entorno privado junto a sus familiares y amigos más cercanos.