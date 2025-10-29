Bustamante zanja la polémica por el posado de su hija: "Si yo no hubiera estado de acuerdo no hubiera posado"

Esta año por primera vez hemos visto Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante posando como un rostro público más en el photocall del evento de la revista Elle. Fue en el mes de junio, cuando, acaparando todos los focos y las miradas, se colocó junto a su madre debutando en una alfombra roja. Posado del que no tuvimos la opinión de David hasta ahora.

Según contó entonces Paula Echevarría a través de sus redes sociales, La decisión de posar en el photocall fue de la propia Daniella: "Ayer Elle Spain me entregó un premio que me hizo mucha ilusión. Estuve acompañada por mi hija, que no fue en calidad de nada más que de una hija que acompaña a su madre a recibir un premio. Posamos juntas, fue su decisión, y la vivió con ilusión y orgullo por su madre. Y para mí, verla ahí a mi lado, tan segura de sí misma, fuerte y luminosa fue mi verdadero premio", escribió.

Sin embargo, parece que Paula se arrepintió poco tiempo después. En declaraciones al portal Divinity, la actriz explicó que está "un poco arrepentida" de la aparición mediática de Daniella por la gran repercusión que tuvo en los medios de comunicación. "No le di ningún tipo de importancia, pero no creo que vuelva a ocurrir en mucho tiempo, la verdad", confesó.

Ahora, en declaraciones a Europa Press, Bustamante explicó tras ser preguntado por el posado de su hija, que no habría permitido la sesión si no estuviera de acuerdo, subrayando que lo importante para él es la felicidad de Daniella."Si yo no hubiera estado de acuerdo no hubiera posado. Mientras ella sea feliz y le haga feliz seguir ese destino, es normal con su madre que quiera seguir su camino con la moda y todo. Yo lo que quiero es que ella sea feliz" reconocía David en el evento del 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo.

El cantante, queriendo defender a Daniella, aprovechó para hacer un llamamiento a la prudencia y al respeto a su hija en el ámbito mediático. "Prudencia y bajarle tres puntos, y ser todos más amables".

"Llevo 25 años cantando en directo sin ningún tipo de artilugio"

Bustamante también se refirió a las informaciones sobre los cambios en su peso, tema que ha generado mucho revuelo mediático en los últimos años. El artista fue claro al respecto: "Hago demasiadas cosas. Hago cosas muy bonitas. Me encantaría que comentarais y que hablarais también de la calidad que hago en mis directos. Llevo 25 años cantando en directo sin ningún tipo de artilugio. Me gustaría que se diera eco a eso, no al estado físico, que es secundario", afirmó.

Con estas palabras, el cantante reivindicó su trayectoria profesional y pidió que se reconozca su trabajo musical, destacando su dedicación a los escenarios durante más de dos décadas: "En un momento muy bonito. Un año increíble, lleno de momentos mágicos, con una gira maravillosa, con nueva música, con nuevos proyectos, así que muy feliz", expresó el artista, visiblemente contento con su presente.