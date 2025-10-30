Vinícius se disfraza de payaso

El Real Madrid disputará el sábado a las 21:00 la jornada de LaLiga ante el Valencia en el Santiago Bernabéu. La fecha, 1 de noviembre, es justo un día después de Halloween y algunos de los jugadores madridistas han adelantado la celebración organizando una fiesta privada en la que no faltó ningún detalle.

Las parejas de Vinícius y Éder Militao son amigas muy cercanas y no se olvidaron de ningún detalle para decorar la casa del delantero. Desde esqueletos y cerebros en las paredes hasta telarañas, globos, calabazas y mesas con comida acorde a la temática. Tampoco faltaron los disfraces de todos los que estuvieron presentes.

Militao fue junto a su pareja Taina, y los hijos de la influencer, disfrazados de la familia Addams, siendo Gomez Addams el jugador del Real Madrid y ella en el papel de Morticia. Endrick acudió disfrazado de Chucky, el muñeco diabólico, junto con su pareja Gabriely, ataviados con armas de juguete y maquillados para la ocasión.

A diferencia de sus compañeros, el delantero brasileño y Virginia no han ido conjuntados. Vinícius eligió una sudadera de rayas blancas y azules acompañada de manchas de sangre falsa y agujeros, junto a un pantalón negro. Además, portó una careta de payaso. Por su parte, Virginia se vistió de Cruella de Vil y los hijos de la brasileña fueron disfrazados de dálmatas.

🎃🤡 VINICIUS, DISFRAZADO de PAYASO en HALLOWEEN. 📲 Virginia, la pareja del brasileño, ha publicado la foto en sus redes sociales. Nos vemos a las 12 en MEGA. pic.twitter.com/WGQdkEOdKs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2025

La novia del ‘7’ compartió historias en sus redes sociales antes de que comenzase la fiesta privada mientras se preparaba y aseguraba que "este Halloween va a ser entregado". Posteriormente, sobre las doce de la noche subió un stories en el que se despedía, dando por finalizado el día: "Hasta mañana temprano si Dios quiere, los amo". Una celebración en la que faltó un solo integrante brasileño del equipo, Rodrygo.