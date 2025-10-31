Tamara Falcó relata su encontronazo con la Guardia Civil y su excusa para librarse de una multa

Tamara Falcó se convirtió una vez más en la protagonista de la tertulia de actualidad de El Hormiguero al relatar una inesperada y divertida anécdota que vivió con la Guardia Civil, logrando evadir una posible multa gracias a su... ¿inocencia?

La historia, contada durante la emisión de ayer jueves, surgió cuando Pablo Motos la animó a la marquesa de Griñón compartir alguna experiencia peculiar con las autoridades. Falcó comenzó su relato explicando que el suceso ocurrió de noche, en carretera, cuando se saltó una salida que debía tomar. Mientras realizaba un cambio de sentido, se encontró justo en frente con un vehículo de la Guardia Civil.

"Iban muy lentos y entonces, como era de noche, les di las largas. Y claro, me pararon", explicó Tamara con su habitual tono. La verdadera sorpresa llegó cuando los agentes, al pararla, le preguntaron cómo se atrevía a dar las luces de carretera a la Guardia Civil. La respuesta de la socialité desató las carcajadas en plató y en redes.

"Pero señores agentes, ¡es que ustedes iban muy lentos!"

Tamara, que incluso confesó haber repetido el gesto de las luces dos veces porque no iban "lo suficientemente rápido", aseguró a los agentes que no sabía que estaba prohibido dar las ráfagas: "De toda la vida lo que he visto en la carretera es que cuando alguien va despacio le das las luces y se mueve hacia la derecha. Yo, '¡Ay, eso sí que no lo sabía!'".

El desconcierto de los agentes ante la sinceridad y aparente desconocimiento de la norma por parte de la colaboradora fue tal, que finalmente optaron por una advertencia: "Ellos me dijeron que podía deslumbrar, pero les chocó tanto que yo no lo supiera que me dejaron ir. Pero era verdad. Era verdad", concluyó Falcó, librándose así de lo que pudo haber sido una sanción.