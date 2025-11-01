El verdadero motivo del plantón de Carmen Borrego a Terelu Campos

Terelu Campos se ha pronunciado sobre una de las ausencias más comentadas en el reciente estreno de su obra de teatro, Santa Lola en Madrid: la de su hermana, Carmen Borrego. Las declaraciones tuvieron lugar anoche, en el programa de televisión De Viernes, donde la Campos quiso aclarar los motivos para evitar especulaciones.

Ante el revuelo mediático generado por la falta de Borrego en la platea madrileña, Terelu Campos explicó que la decisión fue consensuada y que no hay ningún conflicto familiar detrás: "Carmen estuvo en Valladolid y en Móstoles", explicó Campos, subrayando que su hermana ya había asistido a la obra en ocasiones anteriores durante la gira.

El motivo de la ausencia, según Terelu, fue personal y ajeno al compromiso teatral, ya que coincidía con una fecha especial para su hermana: "Era su cumpleaños ayer y tenía ilusión de pasar su cumpleaños fuera de Madrid. Le dije: 'Si tú ya has venido a verla, no sacrifiques un día de viaje por venir a verme'."

De esta manera, Terelu Campos ha querido zanjar la polémica, confirmando que la relación con su hermana goza de buena salud y que la decisión de no asistir al debut en la capital fue tomada con comprensión y afecto mutuo, permitiendo a Carmen Borrego disfrutar de su cumpleaños fuera de la ciudad. A pesar de esta sonada ausencia, la actriz contó con el apoyo de otros familiares cercanos, como su hija, Alejandra Rubio, y su sobrino, José María Almoguera.