Laura Escanes harta de que la llamen gorda: "Tengo un cuerpo súpernormativo"

Laura Escanes vuelve a ocupar titulares, esta vez por una razón muy distinta a sus proyectos profesionales. La influencer catalana, una de las figuras más influyentes en las redes sociales, ha decidido plantar cara a los comentarios ofensivos que recibe en redes sociales por su aspecto físico.

En las últimas semanas, Escanes ha sido blanco de críticas sobre su cuerpo, a pesar de encontrarse, según ella misma reconoce, en uno de sus mejores momentos, tanto física como mentalmente. Y es que la catalana está viviendo una de sus mejores etapas en el ámbito personal al lado de su pareja, Joan Verdú, con el que en multitud de ocasiones la hemos visto salir a montar en bici o correr. Deporte que combina con sus rutinas de gimnasio además de llevar un estilo de vida saludable.

La infleuncer, que más de una vez ha respondido sin ninguna censura a los comentarios de hate de sus seguidores, no dudaba responder con firmeza a uno de los comentario despectivos que ha recibido en su última foto : "Vaya piernotas… demasiada grasa", a lo que la creadora de contenido contestaba: "No tenéis ni idea del daño que pueden hacer comentarios así, no solo a mí, sino a todas las personas que los leen en mis fotos".

Con más de dos millones de seguidores en Instagram, la infleuncer también ha sido recientemente portada de la revista Women's Health, donde aprovechó para hablar sin filtros sobre la presión estética y el impacto de los insultos en redes. "Que alguien me llame gorda cuando tengo un cuerpo súper normativo me parece tan fuera de lugar", señaló.

Aunque con los años ha aprendido a blindarse emocionalmente, la influencer reconoce que sigue preocupada por el efecto que este tipo de mensajes puede tener en las más jóvenes. "Cualquier mensaje que pueda lanzar sobre estar sana o entrenar para estar fuerte es por ellas", explica. Su objetivo, dice, no es promover una imagen perfecta, sino fomentar la confianza en una misma y la importancia de tener un cuerpo sano que nos permita hacer todo lo que queramos.

Más allá del aspecto físico, Escanes subraya la importancia del bienestar mental. "He hecho mucha terapia en mi vida. En momentos complicados como cuando me separé o me mudé", compartió. A través de estas experiencias, asegura haber aprendido a relativizar la opinión ajena: "Llegó un punto en el que dije: "Me da igual lo que opine la gente que no me conoce"".

"Las redes pueden ser un espacio precioso de conexión, pero también un lugar muy cruel si no pones límites", reflexiona. Un mensaje que vuelve a poner el foco en lo peligrosas que pueden llegar a ser las redes para la gente joven, sobre todo por los comentarios hacia el físico, que pueden hacer mucho daño en la salud mental.