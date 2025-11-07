Scarlett Johansson denuncia un creciente antisemitismo en Estados Unidos: "Temo que esto derive en violencia física"

Scarlett Johansson habló sobre su preocupación ante el creciente antisemitismo y el odio en Estados Unidos en una entrevista con el canal israelí de noticias N12. La actriz está a punto de estrenar su primera película como directora llamada Eleanor The Great, que narra la historia de una superviviente del Holocausto y se estrena este fin de semana en Israel tras recibir el elogio de la crítica en el Festival de Cannes.

La película, protagonizada por John Squibb y Erin Kleiman, narra la historia de una mujer de 94 años que se muda de Florida a Nueva York tras una pérdida devastadora. Allí vive con su hija y su nieta, y se une a un grupo de apoyo para supervivientes del Holocausto, donde entabla una profunda amistad con una joven estudiante de comunicación.

Su conexión con la historia se basa en su propia historia familiar. En 2017, Johansson se enteró de que gran parte de la familia de su madre murió durante el Holocausto. "La familia de mi abuelo estuvo en el gueto de Varsovia. La lista de Schindler se estrenó cuando yo era muy pequeña, demasiado pequeña, y esa historia me impactó profundamente desde muy temprana edad", reconoció, y añadió que "no sé si me habría sentido cómoda contando esta historia si no fuera judía".

Hablar de una cinta centrada en la memoria del pueblo judío inevitablemente derivó en una reflexión sobre la actualidad, que Johansson describió como "tiempos muy difíciles". La actriz confesó que ha sufrido personalmente antisemitismo en Estados Unidos, donde el odio a los judíos no para de crecer. "La gente hace comentarios antisemitas y simplemente da por sentado que piensas igual que ellos. En esos momentos siempre siento que camino sobre la cuerda floja", reconoció.

La reconocida actriz de Hollywood añadió que su temor va más allá de los comentarios ofensivos y teme una escalada de violencia: "Siempre que la gente difunde mensajes de odio temo que esto derive en violencia física. Es un dilema aterrador: ¿debo responder para protegerme a mí y a mi familia o estoy provocando que alguien me ataque? Quién sabe cuál podría ser el resultado".

Johansson siempre ha apoyado públicamente al estado de Israel. En 2014, su labor como portavoz de SodaStream, que por aquel entonces fabricaba sus productos en Cisjordania, generó polémica en Estados Unidos. A pesar de las críticas, defendió con firmeza su decisión y su postura llamó la atención de Benjamin Netanyahu, quien le agradeció personalmente.

Mientras se intensifican los debates sobre la identidad judía y el creciente odio en todo el mundo, Johansson afirmó que cree que Eleanor The Great no solo representa un nuevo capítulo en su carrera, sino también una declaración cultural: "Sin duda, vivimos tiempos muy difíciles. Existe una sensación generalizada de inquietud en torno al tema de la identidad".