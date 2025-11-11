Los excesos, adicciones y conquistas de Colin Farrell, el chico malo redimido de Hollywood

Esta semana en CelebriChic hablamos de Colin Farrell, el actor irlandés con fama de chico malo que interpreta a Lord Doyle en Maldita suerte, un thriller ambientado en el mundo del juego, los casinos y bajos fondos de Macao. Dirigida por Edward Berger (Cónclave), Farrell da vida a un tipo acabado y sumergido en las deudas.

Ha demostrado con el paso del tiempo que es un gran actor, aunque él mismo ha reconocido que sus conflictos internos y malas decisiones estuvieron a punto de terminar con su carrera. Se hizo un hueco en Hollywood gracias a su trabajo en Minority Report, ha interpretado a Alejandro Magno en el biopic dirigido por Oliver Stone, protagonizado el remake de Corrupción en Miami y participado en algunos recordados y elogiados dramas con Camino a la libertad o El sacrificio del ciervo sagrado. Ahora disfruta de un reconocimiento merecido, prueba de ello sus últimas candidaturas al Oscar por Almas en pena de Inisherin y al Globo de Oro con El pingüino.

Su ascenso en la industria fue meteórica. Su talento, carisma y aspecto de rebelde lo transformaron en el favorito de directores y productores y la fama le llegó tan rápido como sus problemas. "Era tan idiota y drogadicto que no tenía muchos amigos. Simplemente salía con quien estaba por ahí en ese momento", llegó a reconocer. Las drogas estuvieron a punto de terminar con su carrera y su salud: "Un día me planteé que iba a ir a Nueva York, me iba a comprar dos mil dólares de heroína y me la iba a meter hasta que muriera. La otra opción era cambiar. Elegí la correcta."

En esCine repasamos su carrera y también su vida amorosa, marcada por su primer 'matrimonio' con Amelia Warner y el nacimiento de su primer hijo, así como por sus sonadas relaciones con grandes nombres de Hollywood y una gran lista de conquistas.

Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchando aquí.