La "cruel" sentencia a favor de Genoveva Casanova: "El juez mete un rapapolvo a la mexicana"

El Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha condenado a la revista 'Lecturas' a pagar 175.000 euros a Genoveva Casanova por la publicación de unas fotografías que la mostraban junto al actual rey Federico X de Dinamarca (entonces Príncipe Heredero) en Madrid en noviembre de 2023.

La sentencia, conocida el pasado miércoles, da la razón a Casanova en su demanda por vulneración del derecho a la intimidad y propia imagen. La indemnización se limita, principalmente, al uso no autorizado de unas diez fotografías extraídas de la cuenta de Instagram de la socialité mexicana, más que al reportaje central sobre el paseo.

El litigio se inició tras la publicación en exclusiva por parte de 'Lecturas' de unas imágenes de Casanova y Federico paseando juntos por la capital española y, según se afirmaba, pasando la noche él en el domicilio de ella. Este reportaje generó un gran revuelo internacional, llevando a Genoveva Casanova a retirarse temporalmente de la vida pública y a interponer una demanda.

Casanova reclamaba una cantidad cercana a los dos millones de euros por daños morales y perjuicios económicos y sobre este tema han debatido durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, presentada por Isabel González y con la participación de los periodistas Ana Mateu, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno.

"Aunque es verdad que en un primer momento entendíamos que la sentencia daba la razón a Genoveva, pero cuando lees la letra pequeña entiendes que es un rapapolvo a cómo se ha comportado la defensa de Genoveva, a cómo se ha comportado ella y cómo ha llevado su vida privada. Por otro lado, es cruel en algunos momentos, me sorprende que el juez tenga tanto conocimiento de la crónica social. Es consciente de todo lo que ocurre en los programas de entretenimiento y se lo deja claro a Genoveva", ha explicado la presentadora de la Crónica Rosa, Isabel González, sobre "el chorreo" que da el juez a la mexicana en la sentencia.

"Lo que más me asombró es que dependiendo del medio la sentencia se había leído de una forma. La sentencia explica que es Genoveva la que gana. Lo que más me sorprende todo esto es sobre todo lo de Instagram, porque sienta un precedente de cara a los medios. Cuando las fotografías son realizadas en espacios privados, no se pueden publicar"", ha comentado Ana Mateu, generando un debate sobre dónde está el límite entre el contenido publicitario y el contenido privado que suben nuestros famosos. "Es en lo que realmente fallan a favor de Genoveva", ha recordado Isabel González.

Reacciones y posibles recursos

Pese a la condena económica, la sentencia del juzgado desestima la demanda de Casanova en lo referente a la intimidad y el honor por el contenido del reportaje principal, argumentando que la información tenía relevancia pública y social debido a la condición de figura pública de Casanova y la posición de Federico de Dinamarca como futuro jefe de Estado. El juez considera que, en este aspecto, prevaleció la libertad de información.

'Lecturas' ha confirmado que recurrirá la sentencia en busca de minimizar o anular la indemnización impuesta. El equipo legal de Genoveva Casanova también ha manifestado su intención de recurrir para solicitar una cuantía económica superior, al considerar que los 175.000 euros se quedan lejos del millón que se pedía inicialmente.

La batalla judicial, por tanto, no está cerrada y se espera que continúe en instancias superiores.