Cayetano Rivera, mal asesorado pero muy bien acompañado

Cayetano Rivera tiene una nueva relación. Se trata de una periodista guapísima de Mediaset llamada Gemma Camacho que trabaja el programa de Joaquín Prat, "El Tiempo Justo", de Telecinco. Al parecer, han sido vistos durante un viaje a Italia y hay fotos que podremos ver mañana en la revista Semana.

Una noticia que se conoció el mismo día que Cayetano acudió a una vista oral con motivo del accidente que sufrió hace unas semanas. El torero hizo ayer una rueda de prensa improvisada, de siete minutos, donde acusó a los periodistas de hacer mal nuestro trabajo. Volvió a puntualizar sobre el test de alcoholemia: "No tengo por qué aclarar nada de eso porque cualquier cosa que pueda decir ahora que no pueda probar con hechos es para alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo. No voy a entrar en nada que no pueda demostrar", sentenció. Asimismo, reconoció que el accidente "fue culpa mía, me despisté porque fui a coger el mando, ya está. De ahí a las barbaridades que se están diciendo...".

Cayetano opina que los medios le están sometiendo a un "juicio mediático paralelo. Este tiempo que le estáis dedicando a esta noticia, cuando hay noticias que de verdad son importantes, no lo entiendo. Esto que es entretenimiento para vosotros es mi vida", expresó. También negó que esté pasando una mala racha física y anímica. Dolido, Cayetano ha pedido a la prensa que dé un paso atrás, y que se limiten "a contar los hechos, no las especulaciones" ha añadido tajante.

Rappel recula, a su manera, y ha pedido perdón a la hija de Encarnita Polo. A pesar de no haber hablado con Raquel, la hija de la artista, Rappel aprovechó la oportunidad para pedir perdón "porque en ese momento, cuando me enteré de que la habían asesinado, me dejé llevar por el impulso, la rabia interior que tenía". Aun así, Rappel insiste en que Encarnita no quería ir a una residencia y sigue insistiendo sobre sus bienes: "Yo he dicho que dónde estará su dinero, sus joyas, el palacio que tenía ella en Madrid tenía una casa maravillosa y no queda nada, se lo habrá gastado ella".

Parece que Juan Carlos I sí irá a la comida familiar en El Pardo para celebrar la llegada de la democracia. Aunque en Reconciliación parecía que todo eran buenas palabras hacia Sofía, los lectores de la obra ya han encontrado párrafos que no dejan bien a la reina. En una comida en Zarzuela en mayo de 2022 se queja de que "No hubo platos ni vinos especiales, solo una comida sencilla para el invitado en que me había convertido". "Sofi había regresado de Miami tras la covid. Apenas la vi. El mes anterior le había propuesto reencontrarnos en Ginebra para celebrar nuestros 60 años de matrimonio. Mi invitación quedó sin respuesta. Imagino que consideró que ya no había nada que celebrar, lo cual me dolió. Su presencia a mi lado significaría mucho para mí, pero sé que no quiere complicar el reinado de su hijo".