Dulceida ha confirmado que el proceso para ampliar la familia junto a su mujer, Alba Paul, ya tiene un punto de partida definido. La pareja, que dio la bienvenida a su primera hija, Aria, en octubre de 2024, llevaba tiempo valorando la idea de un segundo bebé, aunque no terminaban de coincidir en los tiempos.

La influencer, que siempre se ha mostrado muy abierta respecto a su deseo de ser madre en más de una ocasión, ha contado que su intención era no dejar pasar demasiado tiempo antes de buscar un nuevo embarazo, por ella, ha asegurado en varias ocasiones que "sería madre ya" de nuevo "yo estaría embarazada". "Vamos a esperar un poquito más pero no mucho", confirmaba hace unos días. Alba, por su parte, prefería esperar un poco más. Pero durante la fiesta anual de GHD, Dulceida confirmó que esa fase de indecisión se ha cerrado.

La fecha del próximo embarazo

"Tenemos una fecha y ya está fijada", aseguró dejando claro que no la hará pública, "no os la voy a decir", pero sí revelando que han establecido un límite para comenzar el nuevo tratamiento. "Yo me espero", comentó sobre la negociación tomada por las dos partes de la pareja. "Hay un tope y más de eso no me voy a esperar. Alba lo sabe perfectamente", añadió a Antenatres.

La pareja recurrió al método ROPA para concebir a Aria, una técnica de fecundación in vitro que permite que ambas formen parte del proceso biológico. Una mujer proporciona el óvulo para conseguir los embriones, que sería la madre genética, y transferirlos posteriormente al útero de la otra mujer, la madre gestante.

En el caso de Aria, Alba es la madre genética, y Aida, la madre gestante. Tras anunciar el primer embarazo, Dulceida denunció gran número de comentarios recibidos, todos ellos relacionados con el hecho de ser dos mujeres y dos madres de un bebé en común.

Todo apunta a que seguirán el mismo camino para su segundo hijo. Aunque Dulceida evitó dar más detalles, su seguridad al hablar dejó entrever que el proyecto está más encaminado que nunca. Con Aria a punto de cumplir su segundo año de vida, la familia podría estar a pocos meses de iniciar una nueva etapa.