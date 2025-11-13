Dulceida se pronuncia sobre la ruptura de Los Javis

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, tras 13 años de relación, ha sorpendido al público. Una separación que, aunque fue confirmada recientemente por El País, habría tenido lugar hace ya varios meses y que sigue generando una gran expectación entre sus amigos y seguidores. Pese a su separación sentimental, seguirán trabajando juntos, ya que su ruptura ha sido cordial y amistosa.

Una de las primeras en pronunciarse públicamente ha sido Dulceida, gran amiga de ambos, durante un evento en el que ha querido dejar claro el cariño que les tiene. "Sí, lo he leído", reconocía la influencer sobre la información que le llegaba como última hora el martes, quien confesó que aún no ha hablado con ellos porque "no soy la típica que ve algo y le escribe al momento".

A pesar de no haber tenido contacto directo con los directores en los últimos días, Dulceida aseguraba que tiene previsto hacerlo pronto: "Tengo pensado hacerlo, pero al final mira, yo les quiero mucho a los dos". Además, revelaba que conoce a la pareja desde hace muchos años como ya habían explicado en alguna ocasión: "Les conozco desde antes de que estuvieran juntos. De hecho, surgió el amor un poco todo en mi casa, en Barcelona y demás", confesaba con una sonrisa.

Sobre cómo afrontarán esta nueva etapa, la creadora de contenido no tiene dudas: "No dudo que son muy buenos amigos, y creo que lo van a saber llevar fenomenal". Y concluía con un mensaje lleno de cariño y optimismo: "Como ellos dos estén mejor".