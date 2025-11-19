María Pombo zanja la polémica con Laura Escanes y Dulceida: "Nos hemos dejado las cosas claras"

María Pombo ha compartido en la última alfombra roja su experiencia durante su tercer embarazo y cómo esto ha afectado su relación con las redes y la opinión pública. En un momento en el que desea tranquilidad, la influencer está intentando no mostrarse mucho en redes para evitar la exposición mediática y las posibles polémicas que le provocan estrés en la recta final de su embarazo: "Os juro que cuando de a luz puedo volver a ser yo". Muchos seguidores no perciben la naturalidad y la espontaneidad de María, ya que su cuidado a la hora de expresarse le ha afectado a su manera de comunicarse con su comunidad. "Me echo un poco de menos", comenta la propia Pombo a Javi Hoyos.

"Lo que pasa es que es verdad que en redes hay veces que da un poco de miedo porque dices ‘No quiero ofender a nadie. No quiero que nadie tome mis palabras de forma negativa’… pues voy un poco con pies de plomo, pero sí que es verdad que me echo un poco de menos", confiesa sobre su naturalidad en redes sociales.

Sobre las polémicas que la han rodeado en redes, la influencer ha señalado su intento de no provocar ninguna: "O sea, yo intento de verdad… en el momento hay veces que digo Dios, ¿por qué otra vez no más? no más. Pero la realidad es que luego si relativizo no ha habido nada grave, ¿no?"

Los últimos meses han estado rodeados de polémicas para María Pombo, siendo la más sonada la relacionada con la lectura, la discusión sobre "libros, ¿sí o no?" que surgió a raíz de su nueva estantería desató un intenso debate público sobre gustos y la importancia de la lectura. La controversia involucró a todo tipo de figuras públicas, desde escritores y actores hasta presentadores e influencers, y se mezcló con diversos temas de actualidad.

Además, la influencer ha confirmado a Pedro Jota que ha hablado con Laura Escanes, asegurando que ambas se explicaron mutuamente y resolvieron sus diferencias: "Hemos hablado las dos… y bien, nos hemos dejado las cosas claras… que quiero tranquilidad".

Sin embargo, no fue la única polémica, también tuvo la "vuelta" de especulación de la relación entre Fernando Tejero y su marido Pablo Castellano entre falsas acusaciones que denunció la protagonista, y los rumores de mudanza a una nueva vida en Miami.

También se ha comentado su distanciamiento con Dulceida, algo que comenzó hace tiempo por su falta de asistencia a los Ídolo de Aída. Pero no hay ningún problema y así lo hicieron ver saludándose en plena entrevista de Javi Hoyos: "Ahora nos hemos a dar un abrazo que esto ha sido como un toque de manos, pero ahora será un abrazo".

María reconoce que lo que más le frustra no son las críticas, sino la sensación de que a veces no se la entiende. Explica que, cuando intenta aclarar sus palabras, muchos le aconsejan que no lo haga, algo que le desconcierta porque siente la necesidad de explicarse y evitar malinterpretaciones: "¿Por qué hay que hacer estrategia? ¿Por qué no me puedo explicar?". Esa falta de comprensión le genera impotencia, pero asegura que, pese a todo, volverá a mostrarse tal y como es.

María también habló de su carácter más introvertido frente al público: "No me gusta hablar en público… entonces no sé, tengo algo en la cabeza… y ahora ya mezclado con el miedo". Aun así, asegura que tras dar a luz volverá a mostrarse auténtica: "Cuando Mariana esté fuera de este bombo, volveré a ser yo… pero volveré".

La tranquilidad de la Pombo a la espera de su bebé, Mariana

La influencer ha confesado sentirse "cagada" y nerviosa por este embarazo, especialmente después de la experiencia con su hija Vega, que nació prematura debido al estrés. "Estoy en semana ahora mismo 34. Vega nació en la semana 35. O sea, sería para mí horrorosa que no llegase a la 40", explicaba a Pedro Jota, un creador de contenido de TikTok, mostrando su deseo de llegar a las últimas semanas de gestación sin complicaciones. María expresó su deseo de que el parto sea un verdadero "Regalo de Reyes", es decir, que se produzca entre las semanas 39 y 40, aunque su mayor prioridad es poder disfrutar de las fechas especiales de Navidad y del cumpleaños de su hijo Martín junto a sus hijos, y el resto de su familia: "Me daría mucha pena estar en el hospital".