Laura Escanes se sincera sobre su experiencia como madre joven

La influencer Laura Escanes ha vuelto a poner sobre la mesa su visión sobre la maternidad joven, en su propio podcast "Entre el cielo y las nubes". En sus recientes reflexiones, Escanes reivindica que "no existe un momento perfecto" para dar el paso de convertirse en madre. La catalana, que tuvo a su hija Roma junto al presentador y publicista Risto Mejide, ha explicado que aunque ser madre a una edad temprana implicó renunciar a algunas "etapas normales", también le permitió vivir experiencias únicas.
"Fui madre joven, pero para mí ha sido el momento ideal", confesó Escanes, "para mí es la única manera viable". La influencer ha conseguido hacerse un hueco en las redes sociales y combinar su vida profesional y personal: "No me puedo imaginar cómo sería mi vida si hubiera sido madre más tarde". La maternidad joven no ha sido una renuncia: ha sido una forma diferente de vivir, con pérdidas y ganancias, pero con un profundo sentido de autenticidad. "Cada uno tiene vidas distintas, tiempos distintos".
Laura ha defendido que no sentirse atada a las expectativas sociales le ha dado fuerza para elegir su propio ritmo de vida, confiesa que se liberó de la "culpa" de seguir un orden impuesto por la sociedad: "Cuando te quitas esa culpa de no tener que seguir el orden que nos marca la sociedad lo haces feliz y libre".
Una relación de siete años que terminó en amistad
Laura Escanes y Risto Mejide se conocieron en 2015 a través de Instagram, iniciando una relación que llamó la atención del público, especialmente por la diferencia de edad entre ambos. La pareja se casó en 2017 y, el 2 de octubre de 2019, nació su hija Roma, un momento muy importante en sus vidas. Aunque nunca han mostrado el rostro de su hija ni han compartido datos personales sobre ella, Laura sí publica de vez en cuando imágenes y momentos especiales que vive junto a Roma.
A pesar de que su historia de amor fue muy mediática e incluso idealizada en muchos momentos, Laura y Risto anunciaron su separación en septiembre de 2022. El propio Mejide expresó en sus redes sociales que "han sido los mejores siete años de mi vida", reconociendo que no todo fue perfecto, pero mostrando gratitud por el tiempo compartido.
Tras la ruptura, ambos han procurado mantener una relación cordial por el bienestar de su hija. Escanes ha señalado en varias entrevistas que, pese al fin de su relación como pareja, siguen "siendo una familia" para Roma.