De Aitana a Laura Escanes, el aluvión de reacciones al lanzamiento más esperado de Rosalía: "Estoy en shock"

Después de días marcados por filtraciones, teorías y escuchas exclusivas alrededor del mundo, ‘LUX’, el nuevo álbum de Rosalía, ya está disponible en todas las plataformas. La artista catalana pone fin así a una semana de expectación que comenzó con la polémica aparición del disco completo en redes y culminó con una serie de listening parties secretas en ciudades como Nueva York, Ciudad de México y Barcelona.

El álbum muestra una evolución sonora más experimental, con influencias electrónicas, flamenco minimalista y letras cargadas de simbolismo marcando el inicio de una nueva etapa. Un universo sinfónico que explora la divinidad, la libertad y la mortalidad presentando a un Dios femenino, reniega del amor romántico y habla de su propia muerte.

Las reacciones al disco

Con el lanzamiento de ‘Berghain’ grandes artistas como Madonna, la inigualable reina del pop o Alaska el icono de la Movida Madrileña señalaron a la catalana como una "verdadera visionaria".

Aitana compartió su emoción antes de la publicación de ‘LUX’: "Me siento muy afortunada de vivir en la misma "época" que Rosalía". "Artistas como ella aparecen una vez cada muchos años, qué increíble poder tenerla como referencia, como mujer y como músico", señalaba. Esta noche, la artista presentará este nuevo álbum en Los 40 Music Awards en Valencia y es una de las actuaciones más esperadas.

"Estoy en shock, he llorado", revelaba Laura Escanes a Abel Planelles tras escuchar el disco "en todos los idiomas posibles, todos los estilos...". La influencer revelaba la emoción y la espera del lanzamiento publicando la lista del nuevo álbum y seleccionando una canción, ‘Sauvignon Blanc’.

Todo aquel que ha escuchado las nuevas canciones de Rosalía se han sorprendido por el viaje espiritual y multilingüe de la artista en esta nueva etapa. Rosalía ha cumplido así con su promesa de hacer algo que no había hecho nunca antes.

María Pombo también se ha levantado con una canción como favorita, ‘La Yugular, y su post solo mostraba un emoticono alabando a la artista catalana.

"Estoy enamorada de todas las canciones del disco de Rosalía". "¿Como puede hacer todo tan bien?", lanzaba María G. de Jaime al aire su admiración a Rosalía en sus historias de Instagram, compartiendo su emoción por ‘La Perla’.

"Soy fan absoluta de ella desde siempre. Me encanta ella, me encanta su voz, lo que transmite", ha comentado la influencer que sueña con conocer a la artista.

La Listening Party de Rosalía

Rosalía volvió a convertir la música en arte durante la presentación de su nuevo álbum ‘LUX’, celebrada este miércoles en el Museo Nacional del Arte de Cataluña. La cantante, que ya había participado en las escuchas previas de Ciudad de México y Nueva York, sorprendió en Barcelona con una aparición muy especial, permaneció tumbada en el centro del escenario mientras el público escuchaba su disco por primera vez.

"Estaba tumbada en una sábana blanca que hacía de telón, en ella salían as letras de las canciones acompañadas de luces", escribía la influencer Fabiana Sevillano en una imagen reposteada de Rosalía. "La puesta fue increíble, se veía como un ángel", añadía, "Se sintió como una misa".

En un ambiente casi místico, el salón principal del museo se iluminó con un juego de luces que acompañaba cada tema, mientras la artista observaba en silencio las reacciones de los asistentes. Solo al final se incorporó para agradecer los aplausos de un público entregado.

"Las canciones, el trabajo vocal, los textos y arreglos hacen de Lux algo realmente impresionante", escribía Amaral en sus redes agradeciendo el encuentro con la artista.

El evento reunió a numerosas personalidades del mundo de la música, el cine y la moda. Entre los invitados se encontraban Amaral, Amaia, Estopa, Berto Romero, Carmen Machi, Laura Escanes, Paco León, Belén Esteban, Omar Montes y Fabiana Sevillano, entre otros muchos rostros conocidos.

Además, los asistentes se llevaron un recuerdo exclusivo, un paquete con una edición especial en CD de LUX, una pulsera VIP y una camiseta con la letra de "Reliquia", la misteriosa canción que desapareció temporalmente de las plataformas tras su breve filtración.

Con esta experiencia inmersiva, Rosalía reafirma su capacidad para transformar cada lanzamiento en un acontecimiento artístico y emocional.