La cantante y referente del pop español, Alaska, ha defendido la evolución artística de Rosalía y su capacidad para reinventarse en cada proyecto tras el lanzamiento de ‘Berghain’, un tema que ha alcanzado el top uno del mundo marcando el inicio de una nueva etapa. "A mí me gusta, pero no se trata de que a mí me guste", aclaró, subrayando que el valor de un artista no está en complacer a todos, sino en seguir su propio camino.

Durante su intervención en la Crónica Rosa, Alaska destacó que le resulta "genial que un artista pegue bandazos, haga una cosa y luego otra". En su opinión, no hay que esperar coherencia absoluta entre los lanzamientos de Rosalía: "Seguramente el siguiente single será algo totalmente bailable. No nos quedemos con la idea de que todo va a ser una sintonía… o quizá sí", comentó entre risas.

Alaska se basa en el primer lanzamiento del nuevo proyecto de Rosalía, sin haber escuchado aún el resto de los temas que conforman el álbum y que se filtraron de forma masiva en redes sociales. Un trabajo que, según se ha adelantado, promete ser todo un éxito, con un viaje espiritual y multilingüe en el que la artista explora hasta catorce idiomas distintos.

Rosalía, la nueva Bowie del siglo XXI

La artista, icono de la Movida Madrileña, aseguró que no entiende la sorpresa de algunos ante los cambios de Rosalía. "Me sorprende la sorpresa", destaca sobre el videoclip ‘Berghain’ Alaska compara a Rosalía con David Bowie conocido por su capacidad de reinventarse constantemente y por fusionar géneros como el rock, el pop, el soul, el funk y la música electrónica: "Vengo de un mundo en el que Bowie hacía un disco de funk, el anterior era de glam y después se iba a Berlín a grabar un álbum instrumental. Eso era lo normal".

Alaska destaca que el valor y la virtud de Rosalía residen en su posición dentro de la industria: "El mérito está en que lo haga la artista más vendedora. Puede que venda lo mismo, o que no venda nada, pero le da igual. Y eso me parece interesantísimo".

Rosalía no necesita una voz de soprano para brillar, destacó refiriéndose al estilo vocal de la artista, sino que destaca por su autenticidad y por la manera en que combina todos los elementos de su identidad artística: "No es una demostración de virtuosismo, sino de integrar lo que quiere expresar en su propio lenguaje".

"Es una estrella. Una marciana. Canta, baila y tiene actitud", ya destacaba – en este mismo programa de esRadio – hace 3 años Alaska sobre Rosalía y la música electrónica.

El cambio de uñas de Rosalía

Alaska también ha revelado un detalle curioso que, según ella, ha pasado desapercibido. La artista ha relatado que tiene un amigo al que lo único que no le gustaba de Rosalía eran sus características largas uñas. Sin embargo, en el video de ‘Berghain’ aparece con un nuevo look y con unas uñas color crema: "Nadie habla del cambio de uñas".