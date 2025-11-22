Isa Pantoja no se cree a Kiko Rivera y narra su humillación en Cantora: "Me quedé en bragas"

Isa Pantoja se sentó anoche en el plató de ¡De viernes! para responder a las recientes confesiones de su hermano, Kiko Rivera, y abordar de nuevo los episodios más traumáticos vividos en Cantora. La influencer se mostró más reflexiva y sensible, asegurando que la entrevista de su hermano "me ha removido muchas cosas", aunque su postura se mantiene firme.

El perdón a su hermano

El punto central de la entrevista fue la respuesta a Kiko Rivera, quien días antes había pedido perdón a su hermana y un acercamiento. Isa Pantoja confesó no haber contestado aún al mensaje de su hermano porque "no me he sentido capaz" y se siente "presionada" para perdonarle. A pesar de reconocer que el mensaje le ha "confundido" y le hace sentir "pena", no termina de confiar en la sinceridad plena de Kiko.

"No me esperaba un perdón. Veo al mismo Kiko de siempre, él es así y para mí no va a cambiar, pero está bien que reconozca lo que ha hecho mal", señaló la hija de la tonadillera, añadiendo que desconfía del momento de este acercamiento, ya que coincide con la ruptura de Kiko con Irene Rosales. "Creo que tiene esa herida abierta porque ahora no tiene el respaldo de Irene. Ahora cuando llega a casa no tiene a nadie esperando salvo cuando están sus hijos", manifestó. Además, lamentó que, en su petición de disculpas, Kiko no usara la palabra "perdón" y que después dijera que ella no es "Santa Teresa de Calcuta".

El episodio de la manguera

Isa Pantoja fue más allá al recordar el "maltrato emocional" que, según ella, sufrió en su familia, y aseguró que el rechazo familiar comenzó cuando solo tenía nueve años. "Empiezo a no entender por qué no se me protege cuando tengo nueve años y estoy nueve meses sin hablarme con mi tío estando en la misma casa", explicó emocionada.

Una de las declaraciones más impactantes fue al recordar el suceso de la manguera, un episodio que le marcó profundamente. Según su relato, ocurrido cuando comenzó una relación con un chico, su hermano Kiko le exigió que se quitara la ropa. "Me quedé en bragas y sujetador. Él cogió la manguera... Llega un momento que ni le escucho porque solo le oigo decir: 'Eres una sinvergüenza'. Estaba en shock, no sentía el agua, ni frío, ni nada. Me quería morir directamente", recordó. También relató que su madre, Isabel Pantoja, se fue de la escena cuando su hermano le dijo: "Pues si no puedes verlo, vete".

La adopción y el rechazo

Isa Pantoja fue crítica con la forma en que se abordó su llegada a la familia. "Yo no les he elegido a ellos, pero ellos sí me eligieron a mí", comentó, revelando que nadie de su familia le ha "pedido perdón" por el sufrimiento que padeció siendo niña.

La influencer cree que ni sus tíos ni su abuela "estaban preparados para esa adopción" y se mostró dolida con la pasividad de su hermano Kiko ante los desprecios. "Que él dijera que ha escuchado esos insultos racistas y no hiciera nada me hace pensar que más o menos no estaba en desacuerdo", sentenció.