Los Borbón como los Pantoja, todos enfrentados

El sábado se celebró una comida familiar en El Pardo para celebrar la concesión del Toisón de Oro de la Reina Sofía donde se reunió toda la Familia Real.

De dicha celebración, que se ha recalcado que era privada, no hay imágenes aunque sí se han filtrado algunos detalles, como que hubo un discurso de Felipe VI al final de la comida donde aprovechó para felicitar a sus padres, con palabras amables hacia ellos. También, que la Reina Letizia estuvo todo el tiempo con sus hijas y no se separó de ellas, no mezclándose demasiado con el resto de invitados. Los Reyes llegaron juntos con sus hijas aunque salieron por separado, mientras que el rey Juan Carlos se fue con Froilán hacia el aeropuerto rumbo a Abu Dhabi. Por su parte, la Reina Sofía se fue del palacio de El Pardo con sus nietas Victoria Federica e Irene Urdangarin. Una celebración, a la que a nuestros colaboradores les llama la atención que indiquen que es algo privado, como si tuvieran algo que ocultar en lugar de presumir.

Asimismo, hay detalles que ha filtrado el propio Juan Carlos I en El País. En primer lugar, que ha venido a España para ver a sus nietas con quienes desea tener una relación más cercana. En segundo lugar, que le encantaría residir en España 3 meses al año y por último, está enfadado porque la ceremonia del Toisón fue "a pachas" ya que considera que la distinción a la Reina Sofía debería haber sido individual.

Isa Pantoja estuvo en "De viernes", para responder a las recientes confesiones de su hermano, Kiko Rivera, donde obtuvo un 14% de audiencia. Isa contó que no se cree a Kiko, además de confesar no haber contestado aún al mensaje de su hermano porque "no me he sentido capaz" y se siente "presionada" para perdonarle. También aprovechó para exponer el "maltrato emocional" que según ella sufrió desde niña, que su familia no le haya pedido disculpas y narró su humillación en Cantora con el famoso "episodio de la manguera". ¿Les veremos en una portada juntos? Todo depende del cheque que se les ofrezca.

Este fin de semana se ha celebrado el SICAB donde estuvieron el torero Manuel Escribano, que fue uno de los premiados, acompañado de su novia, Laura Sánchez, junto con otros premiados como la influencer Rocío Osorno o el grupo sevillano "Siempre Así".