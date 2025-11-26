La hemeroteca retrata a Cristina Pedroche: de negarse a promocionar gulas a protagonizar una campaña navideña

Cristina Pedroche protagoniza la nueva campaña de una reconocida marca de gulas española, uno de los alimentos más consumidos durante las fiestas navideñas. En el anuncio, la presentadora recibe una oferta para ponerse un vestido de gulas de cara a las Campanadas, en un guiño a su gran momento televisivo anual: el misterio sobre su estilismo en Nochevieja.

Aunque ella no está convencida, el bombardeo de mensajes para que se enfunde el vestido comienza a escalar hasta el punto de que recibe un mensaje de texto de la mismísima reina Letizia. "Presentamos #PedrochePóntelo, la campaña navideña con un objetivo muy claro: inspirar el vestido más icónico del 31 de diciembre", explica la marca en sus redes sociales.

Se trata de un nuevo y jugoso contrato publicitario para Pedroche que, sin embargo, vuelve a chocar con esos principios de los que ella siempre ha presumido. En una entrevista con la revista Vanity Fair publicada en 2017, la vallecana charlaba sobre el dinero que amasa gracias a sus campañas en redes sociales. "¿Usted cobra por un tuit o un post?", le preguntan, a lo que ella responde: "Claro que cobro, y el que dice que no es porque no ha recibido una buena oferta (risas). Pero no acepto nada que no sea 100% Pedroche. No vendería una palmera, ni un donut ni unas gulas".

"Desde que estoy con David, muchas marcas de alimentos me ofrecen contratos. Con lo de las gulas pensé: '¿Dónde están los ojos de eso?'", se preguntaba. ¿Qué ha cambiado para la colaboradora de Zapeando, que en los últimos años ha optado por una dieta equilibrada formada por alimentos "reales"? Cabe recordar que las gulas son un sucedáneo procesado de las angulas hecho a partir de surimi, un alimento muy diferente a estas, considerado un producto de lujo. "A ver, antes de conocer a David no había comido angulas. Pero una vez que las pruebas...", bromeó en aquella entrevista.

Cristina Pedroche, nacida y criada en Vallecas, siempre ha presumido de su origen humilde, incluso llegó a decir que comprarse ropa cara "es un insulto a mi familia". Pero tras más de una década haciendo dinero en televisión y en publicidad, en 2020 decidió "cambiar de aires" e instalarse en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), una de las más exclusivas de España.

A esto se suma su reciente deseo de casarse de nuevo con David Muñoz en una ceremonia religiosa. "Estoy muy contenta, me casaría con él cada día de mi vida, por todos los rituales. Pero ahora me quiero casar con él por la iglesia. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, él y luego mis hijos", declaró el pasado mes de octubre a Europa Press. La pareja celebró una boda civil en 2015 a su medida inmortalizada por la revista Hola: en su casa y ante notario. Dejaron de un lado los convencionalismos y se dieron el 'sí, quiero', en vaqueros y zapatillas únicamente acompañados por sus padres.