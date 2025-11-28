Marta Riumbau rompe tabúes sobre la maternidad en solitario con Laura Escanes

Marta Riumbau se ha convertido en una de las voces más relevantes dentro de la conversación sobre la maternidad como madre soltera. En su visita al podcast Entre el cielo y las nubes, con Laura Escanes, la creadora de contenido abrió su corazón para contar el proceso emocional que la llevó a dar el paso de convertirse en madre sin pareja hace más de un año, un camino que asegura haber recorrido "con miedo", pero también con muchísima determinación.

Durante la conversación, Riumbau reconoció que el deseo de ser madre "muy joven", imaginándose con una familia numerosa la acompañaba desde siempre: "Yo quería tener cuatro hijos y seguidos. Yo quise haber empezado a los 27 o 28 años, pero no pudo ser", contaba. Su plan vital se vio aplazado, por relaciones que no funcionaron, no por una elección: "Estás con una persona que es la equivocada, luego con otra que tampoco…". La influencer confesó haber vivido unos años esperando la maternidad como algo que "no sabía si iba a llegar" y que era su gran sueño: "Lo que yo siempre he querido ser que es ser madre, no lo estoy haciendo y me estoy perdiendo los mejores años sin serlo".

Uno de los pensamientos que más la marcó fue el temor a la edad biológica: "Se me quedó en la cabeza que a partir de los 35 era como más peligroso tener un hijo y que hay más riesgo de aborto, de malformación, de alguna enfermedad… Yo siempre quise ser madre súper joven", recordó.

Lejos de esconderse, Marta siempre ha explicado la decisión y el proceso con naturalidad, convirtiéndose en una referencia para muchas mujeres que se plantean este camino: "Creo que también haces muy bien en contarlo tú porque seguramente estás ayudando a muchísimas mujeres que quieran dar el paso y que tengan ciertos miedos", responde Escanes a la reflexión de Marta.

Un embarazo íntimo y secreto

"Si no soy ahora me va a costar más o voy a ser ya muy mayor", fue el pensamiento que le dio fuerzas para llevar el proceso adelante. Un tratamiento que – según confesó cuando anunció su embarazo – empezó "sin decirle nada a nadie", acudiendo a la clínica en silencio para evitar la presión externa por si el resultado no era el esperado. Marta siempre compartió que su pensamiento en todo momento fue la positividad: "Si sale mal, lo volvemos a intentar", se repetía.

La decisión, según relata, fue fruto de un profundo trabajo personal: "He pensado muchas veces que no merecía ser madre soltera. No ha sido algo tomado a la ligera. Ha sido un proceso de deconstrucción hasta encontrarme segura y en paz", comentó sobre el proceso en 2024.

Su elección adquirió todavía más relevancia mediática cuando, en mayo de 2024, comunicó que estaba embarazada de cuatro meses tras su ruptura con Diego Matamoros. Aquel anuncio generó un enorme interés, pues Riumbau se convirtió en una de las primeras influencers españolas en narrar abiertamente un proceso de maternidad en solitario, una decisión que tomó un 15 de enero, y que mostró en el video donde anunciaba su embarazo.

En noviembre de 2024 nació su hija, Julieta, y con su llegada Riumbau se definió como madre soltera de corazón, orgullosa de haber tomado una decisión tan personal. "Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más para conocerte y que somos tú y yo", relataba a su pequeña.

"Estoy en la flor de la vida"

Marta Riumbau reivindica su maternidad sin idealizarla, pero también sin ver la edad como un fracaso: "Para mí, ahora estoy en la flor de la vida". Además, habla claro sobre lo duro, lo bonito, lo incierto: "Un niño necesita ser amado, respetado y educado, independientemente de la o las figuras que lo hagan".

El podcast fue grabado antes de que Marta comunicara públicamente que estaba intentando quedarse embarazada, lo logró, pero sufrió un aborto espontáneo. Su testimonio, honesto y sin adornos, continúa inspirando a mujeres que sienten el mismo miedo que ella sintió, pero también el mismo deseo.