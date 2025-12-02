Jaime Cantizano se suma a las críticas contra la TVE de Pedro Sánchez

El presentador Jaime Cantizano, rostro de la primera etapa del magacín Mañaneros en La 1, presentado ahora por Javier Ruiz y Adela González, ha expresado públicamente una crítica contundente sobre la orientación y representatividad de la actual Televisión Española de Pedro Sánchez, sumándose al debate que previamente había puesto sobre la mesa Mariló Montero.

Cantizano fue preguntado por Informalia sobre si cree que TVE representa hoy en día a la mayoría de los espectadores y su respuesta fue contundente: "Yo creo que no". El presentador argumentó que la cadena ha optado por una "fórmula del infoentretenimiento" que permite "jugar con la información y la opinión".

Su principal preocupación radica en la necesidad de que la televisión pública, financiada por todos, refleje la diversidad de la sociedad: "No puedo llegar y, por la manera que tengo de entender cómo presentar un programa, le tengo que dar una patada a unos o tengo que rechazar a otros", declaró, haciendo una alusión a la necesidad de no excluir a ningún grupo de "espectadores y contribuyentes" con la línea editorial elegida.

Esta crítica se enmarca en la polémica que generó Mariló Montero al abordar la situación de la cadena pública. Montero, con experiencia en TVE, había señalado la existencia de "censura" o la dificultad para hablar con total libertad de ciertos temas, además de recordar en diversas ocasiones el "acoso laboral" que afirmó haber sufrido en la corporación.

De esta manera, la opinión de Cantizano refuerza la idea de que existe una preocupación entre profesionales del medio sobre si TVE está cumpliendo su función de servicio público y de pluralidad, un debate que Mariló Montero había puesto de nuevo en el centro de la atención mediática.