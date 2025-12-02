Juan Carlos I se hace influencer para vender su libro

El que fuera rey de España durante 39 años ha utilizado las redes sociales como si de un influencer se tratara para publicar un vídeo de un minuto y 30 segundos de duración, que es más publicitario que otra cosa, y que parece haber sido realizado como vídeo publicitario para incentivar las ventas de su libro "Reconciliación" que se pone a la venta mañana.

Un vídeo donde "quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para los que no conocéis la historia de España", que "ha realizado el esfuerzo de escribir mis memorias" donde pide apoyar a Felipe VI, explica la transición ejemplar, o el esfuerzo de sus memorias: "Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar. Logramos cambiar este país en circunstancias muy complejas, en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. Con generosidad y esfuerzo llegamos a lo que hoy somos". "Os pido que apoyéis a mi hijo, el Rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y mantener el papel de España en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo".

Un vídeo que le habrían recomendado grabar El-Assir y Laurence Debray. En vez del clan gallego de amigos. Unos amigos que no son conscientes del daño que realiza con estas declaraciones. Desde la Casa del Rey han asegurado que desconocían la existencia de este vídeo, que no entienden la conveniencia del mismo y lo tachan de "inoportuno e innecesario".

El documental de Rocío Carrasco, ha sido eliminado de la web de Telecinco. la cadena continúa con su estrategia de dejar atrás la época de "La fábrica de la tele", incluso en los informativos dieron cuenta de la sentencia contra Cornejo y Madrid. El resto de plataformas en las que estaba disponible también lo han eliminado apelando a que "los derechos han caducado".

Eugenia Osborne, también defiende a su padre y se alinea con el discurso de Fabiola Martínez. Hay que recordar que Gabriela se sentó en el programa '¡De viernes!' para advertir de que, si el artista no firma el convenio regulador que le ha presentado, se verá obligada a tomar medidas legales porque, según ella, "no hay responsabilidad de nada absolutamente". Fabiola recordó que "por las malas no vas a conseguir nunca nada". Eugenia, por su parte, dice que "no se puede ir a la fuerza con nadie. Yo tampoco aceptaría por la fuerza nada de nadie. Creo que hay que hablar las cosas. Sentido común y no ir a la fuerza con nada", añade Eugenia.