Sienna Miller anuncia con un camisón transparente su tercer embarazo a los 43 años

La actriz Sienna Miller ha anunciado el embarazo de su tercer hijo mostrando su evidente barriga en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2025, celebrados en Londres el pasado lunes en Londres. Miller, que comenzó su carrera como modelo, acudió a la gran noche de los premios de la moda con un camisón completamente transparente en tono blanco que dejaba ver su silueta.

Será el segundo hijo junto al actor Oli Green, pero el tercero de la actriz, de 43 años. En enero de 2024, la actriz dio a luz a su primera hija en común. Miller tiene otra hija, de 13 años, llamada Marlowe, fruto de su relación con el actor británico Tom Sturridge.

Miller y Green comenzaron a salir a principios de 2022 envueltos en polémica debido a diferencia de edad de 15 años que hay entre ambos. Se conocieron mucho antes, en una fiesta de Halloween que dio una amigo en común en 2021. En principio, debido a la juventud de Oli, Sienna declaró que pensó que la relación no seguiría adelante, pero su vínculo se estrechó en 2020 cuando pasaron juntos la cuarentena en medio de la pandemia del covid.

La actriz y reconocido icono de moda ha participado en películas como 'Factory Girl' (2006), 'American Sniper' ('El francotirador', 2014) o la saga 'Horizon' (2024), de Kevin Costner.