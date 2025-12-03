Francisco Rivera y su manejo de los medios a su antojo

Fran Rivera y su mujer protagonizan la portada de Hola con una exclusiva con la excusa del bautizo de su hijo pequeño, Nicolás, que ya tiene ocho meses y que ha sido despixelado para la ocasión. Y para no estropear la foto. Sus otros dos hijos aparecen con los rostros distorsionados en páginas interiores.

Ellos, que tanto reniegan de la prensa rosa pero que tanto la usan a su antojo, son muy dados a promocionar las BBC de la familia, las Bodas, Bautizos y Comuniones. Y como tampoco son una pareja que despierte demasiado interés, añaden al reportaje a Tana Rivera, la hija mayor de Fran, que posa sonriente con su hermanito en brazos.

No tiene excusa Eugenia Martínez de Irujo para quejarse por la presencia de su hija en una portada: es mayor de edad para decidir y además aparece después en páginas interiores en el cumpleaños de su madre, celebrado en Málaga.

Apuntes: Fran y Lourdes han elegido como padrino a El Turronero, no tienen mal ojo. Y apareció Cayetano, el hermano díscolo, para repartir abrazos.

El universo Bertín inunda las portadas: hablan Fabiola y Gabriela

Fabiola Martínez protagoniza la portada de Semana con una entrevista realizada en el mercadillo que organiza cada año para recaudar fondos para la fundación que preside y que ahora lleva el nombre de su hijo mayor, Kiko Osborne.

Y con su mente preclara pasa de criticar a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo (a la que le pide que se aclare con los seguros sociales de las personas que se dedican al cuidado de terceros) a hablar del amor, al que dice que está esperando, aunque con la boca pequeña.

Fabiola disculpa a Bertín por su ausencia en este acto ("estaba en Sevilla grabando", y eso que era fin de semana) y confiesa que no ha vuelto a ir a la finca en la que vivió con el cantante: "No sé qué me podría remover. Yo ya sané y solo quiero recuerdos buenos". Y eso que niega de forma categórica cualquier posibilidad de reconciliarse con él.

Fabiola también explica, seguramente a modo de consejo para Gabriela Guillén, cómo resolvió su convenio regulador cuando se divorció de Bertín: "Nosotros al principio acordamos todo a través de los abogados. No por mal, sino porque entre los abogados al final saben dónde están las líneas y eso evitaba que nosotros tuviéramos confrontaciones. Porque igual yo tenía unos intereses y él tenía otros y no es fácil cara a cara si además hay sentimientos". Y lo demás es permanecer en silencio: "Mi opinión personal me la guardo para mí, para proteger primero a mis hijas y después a las de Bertín".

Gabriela pone a Bertín contra las cuerdas: el acuerdo es inminente

En Diez Minutos es Gabriela Guillén la protagonista de la portada con un reportaje en páginas interiores con fotos exclusivas de la esteticién llevando a su hijo a la guardería.

Sus declaraciones han sido sacadas de su entrevista en "De Viernes" y ya se han quedado viejas, porque aunque durante el programa ella adoptó un tono beligerante en el que no dejó bien a Bertín, parece que no ha pasado ni una semana y ya ha recapacitado.

En conversación con el equipo de la Crónica Rosa, Gabriela ha confirmado que llevará a los tribunales el acuerdo que pondrá las bases del cuidado de su hijo. Al menos en materia económica. Lo sentimental va por otros derroteros. Ella insiste en que "el amor todo lo puede" (frase textual) y en que no hay mal rollo con el cantante. Todo lo contrario.

Iñaki Urdangarín romperá su silencio en la televisión catalana en una entrevista supuestamente sin editar

Semana avanza un esbozo del contenido de la entrevista que ha concedido Iñaki Urdangarín a la 2 de la televisión pública catalana y que se emitirá el próximo 11 de diciembre en horario de máxima audiencia. Forma parte del programa "Plano secuencia", que se caracteriza por ser un falso directo: se graba sin interrupciones y después no hay edición ni montaje.

Es decir, no habrían cortado cualquier referencia que el que firmaba sus correos electrónicos como "Duque de Empalmado" haga sobre su antigua familia política.

Sin embargo, Semana asegura que Iñaki no hablará de la Familia Real durante la casi una hora que dura la conversación, ni va a contestar a las palabras que le dedica Juan Carlos I en su biografía. Se centrará en lo que ya ha contado: su paso por la cárcel y su preparación para ser coach deportivo. Tiene lógica, porque una charla con Urdangarín sin tocar estos temas no da para 50 minutos. De ahí que hayan tirado de familiares, amigos o colaboradores para rellenar el metraje. No sabemos si su novia, Ainhoa Armentia, estará entre ellos, a pesar de ser "la mujer que le ha amado sin pedir nada a cambio", leemos en la revista.

La pasarela de debutantes en París, vuelta al pasado

Hola dedica un recuadro de portada al Baile de Debutantes que cada año se celebra en París y que reúne a las herederas de las principales fortunas del planeta. Se fundó en 1957 y ha pasado de ser una celebración algo casposa a una pasarela de moda en la que sus asistentes lucen sus mejores galas y joyas que les prestan para la ocasión. Porque prácticamente todo va patrocinado.

Esta vez, las invitadas más "ilustres" son Carolina Lansing, nieta de la diseñadora Carolina Herrera, y Eulalia de Orleans Borbón, que es ahijada de Juan Carlos I e hija de uno de los testaferros del que fuera rey de España.

Cóctel de noticias

Gabriella de Mónaco, una miniroyal que va camino de convertirse en itgirl. Hola destaca que la melliza de Alberto y Charlene ha acudido a un acto vestida con un poncho de la marca Fendi valorado en más de 1.000 euros. La niña apunta maneras y parece que va a heredar el gusto de su familia paterna por los Chanel y el lujo. Porque hasta Carlota, la princesa filósofa, disfruta de lo lindo vistiendo la marca del lujo por antonomasia.

La hija de la infanta Cristina, Irene Urdangarín, parece todo lo contrario. Las cámaras la han captado en el aeropuerto de Madrid regresando a Oxford, ciudad en la que estudia International Hospitality Management, que debe ser algo así como Turismo. Vestida con sudadera y pantalón vaquero ancho, dice Hola que nada le gusta más que su anonimato.

Isabel Pantoja cobrará dos millones de euros por su gira americana. Lecturas ha tenido acceso al contrato que habría firmado la cantante para celebrar tres conciertos en Estados Unidos y uno en Chile y que le reportarían parte del dinero que necesita para satisfacer su deuda con Hacienda. Avión privado u hoteles de cinco estrellas son peticiones totalmente lógicas para una artista de su tamaño.