El pacto de George Clooney con su mujer para no besar a más actrices

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas. En una entrevista con el diario Daily Mail, el que fuera uno de los hombres más deseados de Hollywood asegura que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

"He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman y dije 'bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añadió el protagonista de filmes como El pacificador, Ocean's Eleven o la serie Urgencias, con la que saltó a la fama internacional.

No es la primera vez que el actor se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos, cuyo éxito lo llevó a ser uno de los galanes de la meca del cine. En marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces.

Clooney se ha convertido en un actor veterano pero también en un hombre para el que la familia es lo primero. Sus gemelos Ella y Alexander tienen ya ocho años. "Me siento muy afortunado de haber conocido a esta mujer increíble y siento que me tocó la lotería. No pasa un día sin que me sienta el hombre más afortunado del mundo. Es genial", declaró el actor a CBS Mornings en abril sobre su mujer.