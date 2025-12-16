El PP estalla contra PSOE y Compromís por rodaje de 'cine para adultos' en el mausoleo de Camilo Sesto

El rodaje de escenas de contenido sexual explícito en la tumba del cantante Camilo Sesto, situada en el cementerio de Alcoy, ha provocado un intenso enfrentamiento político en la localidad. La oposición ha cargado duramente contra el ayuntamiento por permitirlo, mientras que el gobierno municipal intenta sacudirse la responsabilidad negando haber dado su visto bueno.

Desde el Grupo Popular han calificado los hechos de "lamentables y reprobables". Los populares denuncian que la autorización de este rodaje en dicho emplazamiento supone "una grave falta de sensibilidad" hacia la memoria del artista, su familia y el conjunto de la ciudadanía.

El Gobierno local, una coalición de izquierdas formada por PSPV-PSOE y Compromís, se escuda en que la Alcoy Film Office no dio luz verde a una producción pornográfica. Sostienen que la productora presentó una sinopsis engañosa sobre una "introspección profunda" sin referencias al patrimonio funerario.

Las polémicas imágenes fueron grabadas en diciembre de 2024. En aquel momento, el mausoleo del intérprete aún no estaba finalizado y sus cenizas no habían sido trasladadas, un detalle con el que el consistorio pretende matizar la gravedad de la profanación del espacio.

Ante el escándalo, la concejalía de Turismo ha anunciado medidas reactivas. La futura ordenanza incluirá expresamente la prohibición de rodajes de producciones para adultos en el dominio público o que atenten contra la dignidad, para evitar que se repita este bochorno.