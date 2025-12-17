Carmen Morales, sobre el infierno de su tía Fedra Lorente: "Intentamos alertar a mi tío de la estafa"

Carmen Morales, hija de la inolvidable Rocío Dúrcal, ha roto su silencio en la revista Semana para abordar la dramática situación que atraviesa su tía, la actriz Fedra Lorente. Lo que parecía ser un duelo convencional tras el fallecimiento de Miguel Morales —hermano de Junior y esposo de Fedra— se ha convertido en una pesadilla financiera que ha dejado a la mítica "Bombi" al borde del abismo. Carmen, más sincera que nunca, ha confirmado que su tío fue víctima de un fraude piramidal que vació las cuentas familiares mientras él creía, con una bondad malentendida, que estaba ayudando a personas necesitadas en el extranjero.

Según relata Morales en la exclusiva, el calvario no es nuevo para la familia. La actriz confiesa que ella misma, junto a sus hermanos, intentó alertar a su tío en repetidas ocasiones antes de su fallecimiento. Carmen detalla cómo Miguel, cegado por una supuesta labor humanitaria que le planteaban a través de mensajes de Facebook y correos electrónicos, se ponía a la defensiva cada vez que sus sobrinos intentaban abrirle los ojos: "Incluso llegué a mandarle vídeos de programas de investigación donde se ven grupos organizados que estafan a la gente".

Para él, entregar cantidades ingentes de dinero —que algunos reportes cifran en más de 150.000 euros— no era una pérdida, sino un acto de fe. Esta obstinación impidió que la familia pudiera intervenir legalmente, ya que Miguel estaba en pleno uso de sus facultades, dejando a Fedra y a su hija Alejandra en una posición de absoluta vulnerabilidad que solo estalló con la muerte del músico hace tres meses.

Explica la revista que su tío no fue objeto de una estafa, sino de tres, y que se prolongaron durante cuatro años. Empezó tras la pandemia, cuando invirtió en criptomonedas, y siguió con los mensajes de una mujer que, supuestamente desde Yemen, le pedía ayuda económica. "Todo empieza por la excesiva bondad de mi tío. Mi tío estaba bien mentalmente y era consciente de sus actos".

Lo que sí dejó claro la sobrina de Miguel Morales es que el cantante no fue víctima de una "estafa del amor". "No hubo ninguna relación sentimental, ni infidelidades, ni nada parecido". Desmintiendo así las primeras informaciones que apuntaban a ello.

Hace apenas unos días, Fedra Lorente decidió llevar su testimonio al plató del programa ¡De Viernes!. Allí, la actriz reconoció que ha llegado a encontrarse con "la nevera vacía" y que ha tenido que recurrir a la ayuda de la Iglesia para poder subsistir. Durante su intervención, Fedra describió un escenario desolador: deudas hipotecarias, impagos de comunidad que superan los 10.000 euros y la amenaza real de perder su hogar.

A este relato se ha sumado el de Alejandra Morales, hija de Fedra y Miguel, quien en el espacio El tiempo justo compartió el peso emocional que carga como heredera de esta ruina. Alejandra relató con angustia cómo, apenas dos horas después del fallecimiento de su padre, los estafadores continuaron enviando correos electrónicos exigiendo más dinero ajenos al luto que invadía la casa. Su testimonio puso el foco en la impotencia de los hijos que ven cómo el patrimonio familiar desaparece en manos de delincuentes invisibles.