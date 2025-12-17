Los 50 años de Milla Jovovich, la guapísima y rebelde modelo que reinó en el cine de acción
La actriz, nacida el 17 de diciembre de 1975 en Kiev, comenzó su carrera como modelo muy pronto tras una infancia y adolescencia complicadas. Hoy en día vive felizmente casada junto Paul W. S. Anderson, al que conoció durante el rodaje de 'Resident Evil'.
Milla Jovovich, nacida en la antigua Unión Soviética hace 50 años, nació en el seno de una familia acomodada, pero con apenas cinco años su familia decidió mudarse a Estados Unidos buscando una vida mejor. Allí aprendió rápidamente inglés para integrarse, aunque alguna vez ha confesado que nunca fue del todo aceptada en el colegio debido a su procedencia: "Me llamaban comunista y espía rusa".
Con tan solo nueve años comenzó a acudir a audiciones para convertirse en modelo y poco después consiguió un contrato con la agencia de modelos Prima. Con 12 años dejó los estudios y comenzó a trabajar en una industria en la que pronto comenzaría a coquetear con las drogas.
Con el tiempo se transformó en imagen de marcas internacionales como Christian Dior y L’Oréal, entre otras, atraídas por su magnética belleza. Las revistas de moda se la rifaban y a principios de los 90 estalló su popularidad tras trabajar con Donna Karan, Gap, Versace, Calvin Klein o Armani.
Fue su madre, actriz de teatro, quien decidió inscribirla en una escuela de interpretación para convertirla en una estrella de cine. Debutó como actriz en 1988 en la película para televisión Night Train to Kathmandu.
Después de varios papeles en televisión participó en Regreso al lago azul, la secuela de la película protagonizada por Brooke Shields, con la que muchos la comparaban.
En 1993 Jovovich apareció en la película de culto Dazed and Confused, en la que interpretó a Michelle Burroughs, junto a su entonces novio en la vida real Shawn Andrews.
En 1997 interpretó a la inocente pero peligrosa Leeloo en El quinto elemento, uno de los grandes papeles de su vida. La idea del icónico traje de tiras blancas fue suya, tal y como reconoció en una entrevista: "Cuando piensas en científicos haciendo experimentos, quieren que lleves lo menos posible encima. Necesitas espacio para poner inyecciones y agujas. Así que dije: ‘¿Qué pasaría si salieran vendas de la máquina que cubrieran solo lo esencial, para que fuera lo más pequeño posible pero muy funcional?’". El director Luc Besson quedó tan encantado que junto a Jean Paul Gaultier diseñaron uno de los trajes más recordados de la historia del cine.
Durante aquel rodaje surgió el amor entre actriz y director y aunque se casaron en 1998, terminaron divorciándose un año después. Para entonces, Jovovich ya era una de las chicas de moda en Hollywood.
Volverían a trabajar juntos en Juana de Arco y después llegarían papeles en The Million Dollar Hotel o The Claim.
En 2001 sacó su sentido del humor a relucir en Zoolander, donde interpreta a la villana Katinka.
El éxito internacional llegaría en 2002 con Resident Evil, basada en el popular videojuego y en la que interpreta a Alice. El taquillazo en los cines de todo el mundo fue tal que la película se convirtió en una saga de seis entregas. Igual que ocurrió con El quinto elemento, su entrenamiento físico fue muy duro, aunque gracias al cine de acción consiguió nuevas habilidades. "Ahora soy prácticamente ambidiestra. Puedo disparar con pistolas, manejar espadas e incluso pasar la aspiradora con ambas manos indistintamente", bromeó en una entrevista con Empire.
En otro rodaje se volvería a enamorar, esta vez en el de Resident Evil. Allí conoció al que hoy en día sigue siendo su marido y padre de sus tres hijas, el director Paul W. S. Anderson, responsable de todas las películas del famoso universo de zombis.
Poco a poco se convirtió en la reina del cine de acción en los 2000 y aprendió kárate, kickboxing y lucha. En la imagen, en la película Violet (2006).
A pesar de su meteórica carrera en el cine, nunca dejó de modelar. Gianni Versace la nombró su "supermodelo favorita" y en 2004 encabezó la lista de la revista Forbes de las supermodelos más ricas del mundo.
Milla Jovovich en Hellboy (2019), donde interpretó a la Reina sangrienta.
Sus primeros años no fueron fáciles y algunos hombres poderosos de la industria del entretenimiento intentaron aprovecharse de ella: "Cuando tenía 13 años jugaba personajes en mi cabeza, conocer hombres mayores sofisticados era un juego. En cierto sentido, pensé que era una cortesana. Pero yo era pequeña, no deberían haberlo hecho y gracias a Dios nunca me violaron, aunque podrías llamarlo violación porque era menor de edad en ese momento. Nunca conté mi historia por respeto a las mujeres que han sufridos traumas de verdad".
Ahora su vida transcurre pacífica junto a su marido, con el que se casó en 2009. La fiesta se celebró en el jardín de la mansión que la pareja tiene en Beverly Hills y solo acudieron familia y amigos muy cercanos.
Juntos tienen tres hijas: Ever, Dashiel y Osian. En 2017 la actriz tuvo que someterse a un aborto de emergencia embarazada de cuatro meses y medio mientras rodaba en Europa. "Entré en parto prematuro y me dijeron que tenía que estar despierta durante todo la operación. Fue una de las las experiencias más horribles que he vivido. Todavía tengo pesadillas. Estaba sola y desamparada", confesó sobre aquel incidente, que la llevó a padecer una larga depresión.
Milla junto a su hija Ever, nacida en 2007 y con un gran parecido con su madre.
Este 2025 ha estrenado Protector, donde interpreta a una ex heroína de guerra destrozada cuando por el secuestro de su hija, y En tierras perdidas (en la imagen), basada en el relato de George R. R. Martin.