Los 50 años de Milla Jovovich, la guapísima y rebelde modelo que reinó en el cine de acción

En 1997 interpretó a la inocente pero peligrosa Leeloo en El quinto elemento, uno de los grandes papeles de su vida. La idea del icónico traje de tiras blancas fue suya, tal y como reconoció en una entrevista: "Cuando piensas en científicos haciendo experimentos, quieren que lleves lo menos posible encima. Necesitas espacio para poner inyecciones y agujas. Así que dije: ‘¿Qué pasaría si salieran vendas de la máquina que cubrieran solo lo esencial, para que fuera lo más pequeño posible pero muy funcional?’". El director Luc Besson quedó tan encantado que junto a Jean Paul Gaultier diseñaron uno de los trajes más recordados de la historia del cine.