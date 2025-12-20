Las tiaras históricas que las casas reales han recuperado del olvido en 2025

En 2025, algunas royals han recuperado algunas joyas y tiaras históricas que hacía tiempo que no veíamos, otras que creíamos olvidadas y otras que han vuelto a la luz y que esperamos ver más a menudo.

La princesa Magdalena de Suecia acaparó este año todas las miradas en la cena de gala que el rey Carlos Gustavo ofrece en Palacio en homenaje a los ganadores de los premios Nobel. Lució por primera vez la tiara Napoleónica de Acero Cortado, también conocida como "tiara cut steel", creada en 1810 para Hortensia de Beauharnais, hija de la emperatriz Josefina y, posteriormente, reina de Holanda. Está elaborada completamente en acero pulido y oro, y presenta motivos intrincados, como hojas de roble, bellotas y flores trabajados para capturar la luz e imitar el efecto de los diamantes. Una tiara que estaba abandonada en un mueble de Palacio y que la reina Silvia recuperó.

No ha sido la única tiara sueca que ha sido protagonista en 2025. Con motivo de la visita de Estado del presidente de Islandia a Suecia, la princesa Magdalena sorprendió al lucir por primera vez la tiara de Eduardo VIII, una pieza de rubíes que la princesa Margarita de Connaught recibió en 1905 de parte de su tío, el rey Eduardo VII de Inglaterra, cuando se casó con el príncipe Gustavo Adolfo de Suecia.

La princesa Magdalena con su marido y su hermano, luciendo la tiara de Eduardo VII

Hasta la fecha solo la había lucido Silvia en contadas ocasiones. Ahora parece que Magdalena está dispuesta a darle una nueva vida. Una tiara, además, que se puede utilizar también como collar.

En Noruega, la reina Sonia volvió a lucir una tiara histórica que hacía mucho que no llevaba: la conocida como "tiara de las cruces maltesas". Fue con motivo de una cena con cargos de la Iglesia de Noruega, por lo que era perfecta para un acto de carácter religioso.

La reina Sonia con la tiara de cruces maltesas

Está formada por una base en círculo de diamantes, donde se engastan varias cruces maltesas. Fue elaborada por la prestigiosa joyería inglesa Garrard para la reina Alejandra en 1910, y que esta llevó en numerosas ocasiones. Después de la muerte de la reina Alejandra en 1925, fue heredada por su hija, la reina Maud de Noruega. Se puede llevar de varias formas, incluso con las cruces como broche.

Una de las tiaras más espectaculares que han vuelto a salir a la luz en 2025 ha sido la que llevó Kate Middleton durante una cena en honor del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el castillo de Windsor: la tiara de rubíes de la reina Victoria.

Kate Middleton con la tiara de rubíes

Una tiara que perteneció a la reina Victoria de Inglaterra y que fue elaborada por Garrard en 1853 para la reina Victoria, por encargo de su esposo, el príncipe Alberto. De inspiración india con flores de loto y arcos mogoles, cuenta con 2.600 diamantes, aunque originalmente estaba adornada con ópalos. Como se creía que los ópalos daban mala suerte, la reina Alejandra reemplazó los ópalos por rubíes procedentes de un collar regalado a la reina Victoria por el gobernante de Nepal en 1873.

Durante una recepción al Cuerpo Diplomático, la reina Camilla acaparó todas las miradas al lucir la tiara de esmeraldas, concretamente la "tiara Greville Kokoshnik" con seis esmeraldas a cada lado y una grande central, inspirada en los tocados de la Rusia imperial. Una tiara que llevaba décadas sin salir a la luz y que fue creada en 1919 por Boucheron para la socialité Margaret Greville, que a su vez la legó a la Reina Madre. Ni la Reina Madre ni la reina Isabel II se la pusieron nunca en público.

Una tiara que no se veía desde hacía siete años, concretamente desde que la princesa Eugenia de York la llevó en su boda con Jack Brooksbank.

Con motivo de la visita de Estado a Finlandia, la reina Mary de Dinamarca sacó a la luz una tiara de oro amarillo con gemas antiguas que perteneció a la reina Carolina Amalia, y que nadie ha utilizado en 140 años. Una tiara que se encontraba en las vitrinas del Museo del Palacio de Amalienborg, que es donde se expone parte del joyero real de Dinamarca.

La reina Mary con la tiara de oro que hacía 140 años que no se lucía

Está compuesta por una sencilla banda de oro cepillado, en la que van engastadas 11 piedras semipreciosas talladas como camafeos, que fueron seleccionadas durante un viaje a Italia.

El 21 de abril, la princesa Isabella de Dinamarca cumplió 18 años y la casa real danesa compartió unas nuevas fotografías de la princesa vestida de gala y luciendo tiara por primera vez.

Isabella de Dinamarca y la tiara de margaritas

De estilo bandeau, está realizada en oro y adornada con 11 rosetones de flores tipo margaritas, hechas de turquesas y diamantes. Realizada a finales del siglo XIX, perteneció a la princesa Margarita de Suecia. A su muerte, su hija, la princesa Ingrid, la recibió como obsequio de confirmación y la llevó a Dinamarca al casarse con el futuro Federico IX.

Charlène de Mónaco presidió junto al príncipe Alberto el concierto de gala del Día Nacional de Mónaco y lució una pieza que no había lucido en 14 años.

Se trata de la tiara de diamantes convertible, que fue creada en 2011 por Lorenz Bäumer. Está compuesta por 60 diamantes de diferentes tamaños y tallas engastados en oro blanco. En esta ocasión se la colocó en un lateral, aunque se puede llevar también como tiara, o dividirse y lucirse en uno o dos broches.

Finalmente, dentro de las tiaras recuperadas en 2025 está la tiara Cartier, que la reina Letizia no lucía desde hacía siete años, coincidiendo con la visita de Estado del presidente de Portugal.

La tiara Cartier, de estilo art déco, está inspirada en motivos egipcios y en ella destaca una flor de lis abrazada por dos grandes brillantes sobre una base de platino, además de sus siete grandes perlas. Fue elaborada por Cartier en los años 20 y para la reina Victoria Eugenia. A su muerte, la dejó en herencia a su hija, la infanta María Cristina de Borbón. Fue el rey Juan Carlos quien la compró para regalársela a la reina Sofía.