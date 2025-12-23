Colate Vallejo-Nágera le gana la partida a Paulina Rubio: pasará la Navidad en España junto a su hijo

Nicolás Vallejo-Nágera se encuentra en el centro de la polémica tras las informaciones que apuntan a una reclamación económica a su exmujer por la venta de su propiedad en Florida. Sin embargo, el protagonista ha preferido guardar silencio sobre este asunto durante la celebración del 72 cumpleaños de su amigo José Ortega Cano.

Pese al hermetismo sobre la supuesta petición de una parte de los 20 millones de dólares, sí ha confirmado una victoria en su batalla legal. Tras meses de bloqueo por una demanda de la artista mexicana, el empresario podrá viajar finalmente a nuestro país con su hijo Andrea Nicolás para disfrutar de las vacaciones de Navidad. "Ya tocaba, lo que te voy a decir. Esa es la mayor satisfacción. Sí, por eso estoy especialmente contento. Estoy muy bien y espero pasar las fiestas en paz y armonía"

Su estabilidad personal también atraviesa un gran momento junto a Alejandra Conde, con quien acaba de celebrar su primer aniversario manteniéndose lejos de los focos.

De cara a 2026, Colate reconoce la dificultad de vivir entre dos continentes pero valora su situación actual. "Este año ha ido muy bien, aunque la verdad es que es bastante complicado mantener dos vidas. Pero bueno, es importante estar en Miami y cada vez que tengo un poco de tiempo libre voy para allá" se ha sincerado. Solo pide que la prensa deje de preguntarle por la mexicana y que el año 2026 transcurra con la misma paz y armonía, centrado en sus facetas personal y laboral.